Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.

Evenimentul s-a produs miercuri seară, iar situația a fost una extrem de periculoasă, mașina fiind parțial scufundată în apele reci ale râului, scrie gorjeanul.ro. Fără a ezita, cei doi agenți au intrat în apă, au ajuns rapid la autoturism și au reușit să o extragă pe femeie din interior, într-un moment în care fiecare secundă era vitală.

Victima a fost adusă în siguranță la mal, unde a fost preluată de echipajele medicale și transportată pentru îngrijiri de specialitate.

De remarcat este faptul că agentul Andrei Ciobanu nu se află la prima acțiune de acest gen, fiind cunoscut pentru implicarea sa în salvarea de vieți omenești din apele râului Jiu, experiența și stăpânirea de sine confirmându-i profesionalismul și vocația.

Editor : Ana Petrescu