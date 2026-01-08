Live TV

Video Momentul în care doi polițiști au salvat o femeie dintr-o mașină căzută în râul Jiu

Data publicării:
masina de politie
Foto: Inquam Photos / George Călin

Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat  viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.

Evenimentul s-a produs miercuri seară, iar situația a fost una extrem de periculoasă, mașina fiind parțial scufundată în apele reci ale râului, scrie gorjeanul.ro. Fără a ezita, cei doi agenți au intrat în apă, au ajuns rapid la autoturism și au reușit să o extragă pe femeie din interior, într-un moment în care fiecare secundă era vitală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Victima a fost adusă în siguranță la mal, unde a fost preluată de echipajele medicale și transportată pentru îngrijiri de specialitate.

De remarcat este faptul că agentul Andrei Ciobanu nu se află la prima acțiune de acest gen, fiind cunoscut pentru implicarea sa în salvarea de vieți omenești din apele râului Jiu, experiența și stăpânirea de sine confirmându-i profesionalismul și vocația.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Berlin pană de curent
2
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro
3
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
România UE
5
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina cazuta in rau
O femeie a căzut cu maşina în Jiu. Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii
Inundatii
Inundații la Târgu Jiu. Localnicii acuză autoritățile, primarul are varianta sa: „Au ieșit să strângă când au venit televiziunile”
politisti olandezi
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
politisti la perchezitii
Captură record de petarde și artificii, făcută de poliţişti în urma unor percheziţii în Bucureşti și două județe
The training of Turkish police special operations teams for challenging missions
Confruntări cu militanţi ai Statului Islamic în Turcia: Șapte poliţişti au fost răniţi 
Recomandările redacţiei
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Cum ar putea deveni Venezuela o capcană pentru SUA și ce greșeli a...
zăpadă in ilfov
Se circulă în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară: sunt...
elevi in clasa
Prima zi de școală din 2026: elevii se reîntorc la cursuri după...
Catedrala Natională Foto basilica.ro
Catedrala Națională se închide de vineri, pentru continuarea...
Ultimele știri
Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Fanatik.ro
Adrian Șut pleacă de la FCSB! Ofertă din Emirate. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cât consumă un încărcător de telefon lăsat în priză peste noapte: vei fi mai atent data viitoare
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...