Motănel furat de la un zoo din Neamț. Hoţii, somaţi să-l înapoieze înainte de a fi făcuţi de râs pe Facebook

Felix, motanul Grădinii Zoologice „Zimbrăria Dragoș Vodă” din județul Neamț, a fost furat la începutul acestei săptămâni de niște vizitatori. Administratorii parcului zoologic sunt foarte supărați și sunt deciși să meargă până-n pânzele albe pentru a-l recupera pe Felix.

Motanul a dispărut fără urmă luni, 15 februarie. Ca să afle ce s-a întâmplat, administratorii s-au uitat pe camere de supraveghere și au constatat cu surprindere că Felix a fost furat de niște turiști, care l-au urcat într-o mașină de culoare gri.

Fac și un apel la bunăvoința acestor oameni și prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook le transmit că, dacă Felix nu se întoarce „acasă”, imaginile cu mașina vor fi făcute publice.

„În data de 15 februarie 2021, ora 14:32 acest motănel a fost furat și băgat într-o mașină de niște turiști la Grădina Zoologică!! Menționăm că totul s-a văzut pe camerele de supraveghere ale Grădinii zoologice "Dragoș Vodă"!! O dubă gri(RENAULT). Vă rugăm să îl aduceți înapoi, astfel să nu fim nevoiți să facem imaginile publice!!”, se spune în anunțul postat pe pagina de Facebook a parcului zoo.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Motanul are 2 ani, Chiar nu se poate aşa, să vii în vizită şi apoi să furi. Pisoiul avea zgardă, deci cine-l vedea putea să-şi dea seama că este al cuiva, că nu este vreun exemplar fără stăpân. L-am crescut de mic, mai are un frate şi o am şi pe mama lor. Sunt o iubitoare a animalelor şi nu pot să concep o asemenea faptă, să-ţi însuşeşti ceva ce nu-ţi aparţine“, a declarat pentru adevarul.ro Roxana Cojocariu, care, împreună cu soţul, administrează grădina zoologică de la sediul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ.

Femeia a spus că intenționează să se adreseze poliției.

Editor : D.C.