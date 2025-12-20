Live TV

Video Motivele pentru care mulți români folosesc inteligența artificială. Ce arată studiile. „Întreabă AI dacă ar trebui să divorțeze”

Data actualizării: Data publicării:
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Foto. Shutterstock

Doar doi români din zece consultă AI, spre deosebire de Norvegia, Danemarca sau Elveția, țări în care jumătate din populație apelează la inteligența artificială. În cazul țării noastre, procentul este cel mai mic din Europa, arată un studiu citat de Digi24, care semnalează totodată un amănunt neobișnuit: mulți români consultă AI pentru a afla răspunsuri la dileme personale.

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) generativă, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit astfel de tehnologii, mult sub media UE.

O mai folosesc din când în când, nu prea mult însă, pentru că vreau să-mi folosesc și neuronii. În general o folosesc atunci când sunt în pană de idei pentru a face niște urări unor prieteni sau când vreau o informație pe care nu o pot găsi în altă parte”, mărturisește o româncă.

Este în regulă dacă vrei să folosesti inteligența artificială în viața de zi cu zi. Te ajuta, dar într-o oarecare măsură. De exemplu, dacă vreau să caut ceva pe anumite site-uri”, spune o alta.

Românii sunt mai degrabă interesați să afle răspunsuri la dileme personale, de exemplu, dacă partenerii lor de viață sunt fideli sau dacă au motive de divorț, arată cele mai recente date Eurostat.

La cabinet întâlnesc foarte multe persoane care utilizează inteligența artificială în luarea deciziilor personale. Întrebă inteligența artificială dacă partenerul de viață este sau nu fidel. Întreabă ChatGPT dacă să se despartă sau nu de partenerul de viață. Este însă important ca ei să ia deciziile, să filtreze cu mare grijă informațiile oferite”, declară psihologul Cristian Grigore.

Sociologul Ciprian Iftimoaei subliniază că „utilizarea inteligenței artificiale a devenit o practică curenta pentru aproape o treime dintre cetățenii Uniunii Europene. Știm că România se plasează pe ultimele locuri în privința competențelor digitale. Nici în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale nu putem sta mai bine”.

Citește și:

Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței artificiale în economie: doar 4% dintre joburi, supuse riscului

La nivel european, 32,7% dintre persoane au utilizat instrumente de AI generativă în 2025. Majoritatea le-au folosit în scopuri personale (25,1%), în timp ce 15,1% le-au utilizat pentru muncă și 9,4% pentru educație.

Mă ajută mult la lecții, pentru că îi dau lecțiile pe care le fac la școală să mi le facă mai structurat, pe înțelesul meu”, subliniază un elev.

Inteligența artificială pare așa mai inteligentă decât noi, dar, la unele subiecte, nu e cea mai precisă. Cred în puterea pe care o are inteligența artificială li în avantajele pe care ni le aduce, dar nu trebuie să ne încredem 100%. Nu trebuie să îi oferim toată puterea”, recunoaște un alt român intervievat.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
4
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Europe,Map,With,Virtual,Gavel,And,Sound,Block,And,Ai
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport
roboti - inteligenta artificiala
Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței artificiale în economie: doar 4% dintre joburi, supuse riscului
Kol Nidrei 2 scripturi evreiesti manuscris
De la pergament la digital: Inteligența artificială ajută cercetătorii să exploreze cea mai mare arhivă evreiască medievală
profimedia-1027233899
Medic chirurg din Galați, certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Illustration of a satellite orbits Earth against a backdrop of space and a sunlit horizon.
Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc miliarde în sateliți, interceptori și tehnologii strategice
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
explozie pod ucraina
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O...
volodimir zelenski la birou
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile...
Ultimele știri
Primul bazin de înot eficient energetic din țară, inaugurat la Sovata: investiție de 22,6 milioane de lei
Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Cum pot afla dacă un moştenitor este străin de moştenire: explicaţia specialiştilor în Drept
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...