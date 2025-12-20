Doar doi români din zece consultă AI, spre deosebire de Norvegia, Danemarca sau Elveția, țări în care jumătate din populație apelează la inteligența artificială. În cazul țării noastre, procentul este cel mai mic din Europa, arată un studiu citat de Digi24, care semnalează totodată un amănunt neobișnuit: mulți români consultă AI pentru a afla răspunsuri la dileme personale.

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) generativă, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit astfel de tehnologii, mult sub media UE.

„O mai folosesc din când în când, nu prea mult însă, pentru că vreau să-mi folosesc și neuronii. În general o folosesc atunci când sunt în pană de idei pentru a face niște urări unor prieteni sau când vreau o informație pe care nu o pot găsi în altă parte”, mărturisește o româncă.

„Este în regulă dacă vrei să folosesti inteligența artificială în viața de zi cu zi. Te ajuta, dar într-o oarecare măsură. De exemplu, dacă vreau să caut ceva pe anumite site-uri”, spune o alta.

Românii sunt mai degrabă interesați să afle răspunsuri la dileme personale, de exemplu, dacă partenerii lor de viață sunt fideli sau dacă au motive de divorț, arată cele mai recente date Eurostat.

„La cabinet întâlnesc foarte multe persoane care utilizează inteligența artificială în luarea deciziilor personale. Întrebă inteligența artificială dacă partenerul de viață este sau nu fidel. Întreabă ChatGPT dacă să se despartă sau nu de partenerul de viață. Este însă important ca ei să ia deciziile, să filtreze cu mare grijă informațiile oferite”, declară psihologul Cristian Grigore.

Sociologul Ciprian Iftimoaei subliniază că „utilizarea inteligenței artificiale a devenit o practică curenta pentru aproape o treime dintre cetățenii Uniunii Europene. Știm că România se plasează pe ultimele locuri în privința competențelor digitale. Nici în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale nu putem sta mai bine”.

La nivel european, 32,7% dintre persoane au utilizat instrumente de AI generativă în 2025. Majoritatea le-au folosit în scopuri personale (25,1%), în timp ce 15,1% le-au utilizat pentru muncă și 9,4% pentru educație.

„Mă ajută mult la lecții, pentru că îi dau lecțiile pe care le fac la școală să mi le facă mai structurat, pe înțelesul meu”, subliniază un elev.

„Inteligența artificială pare așa mai inteligentă decât noi, dar, la unele subiecte, nu e cea mai precisă. Cred în puterea pe care o are inteligența artificială li în avantajele pe care ni le aduce, dar nu trebuie să ne încredem 100%. Nu trebuie să îi oferim toată puterea”, recunoaște un alt român intervievat.

