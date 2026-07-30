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Motivele pentru care românii din străinătate nu vor să se întoarcă definitiv în țară. „Viața noastră este mai liniștită”

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tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia
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Cei mai mulți dintre românii stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară. Șapte din zece nu vor să se mai întoarcă. Cu toate acestea, relația lor cu România rămâne puternică. Majoritatea diasporei continuă să investească în familiile rămase acasă.

Ioana Chicet-Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei „Prințesa Urbană”, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.

Ioana Chicet-Macoveiciuc, scriitoare: „Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România. Adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem «niciodată».”

Șapte din zece români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar patru din zece exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.

În urmă cu trei ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania, pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.

Mariana: Ne-am decis pentru... și pentru siguranța copiilor, dar și având în vedere faptul că avem părinții soțului aici, am zis că și un suport ne este de ajutor.

Alex: Nu mă avantajează că am fost plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.

Istvan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum ia în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood.

Istvan: Am lucrat în cea mai mare stațiune montană din America drept fotograf, singurul român care a lucrat acolo. Încerc să caut să plec din nou din țară.

Reporter: Ce lipsește României față de Statele Unite?

Istvan: Să se dorească să se facă bine oamenilor. Deci suntem pe ultimul loc din Europa și la salariu...

Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.

Gelu Duminică, sociolog: De ce cumperi casă? Pentru că, undeva, vrei să întregești o memorie. Mulți vând proprietățile pe care și le-au construit acasă pentru că nu se mai întorc, de facto. Acasă, în primă fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cu cât te maturizezi, amintirile devin altele: devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.

Diaspora este acum o comunitate stabilă din punct de vedere profesional. Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.

Editor : M.B.

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