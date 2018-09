Motivul neașteptat pentru care Mihai Șora nu-și putea cumpăra bilet de avion

Filosoful Mihai Șora povestește pe Facebook că a avut dificultăți atunci când a încercat să-și cumpere un bilet de avion.

Motivul: formularul online nu permitea ca anul nașterii să fie mai jos de 1918, în timp ce Șora este născut în 1916.

„Și am zis „Ia să luăm noi bilete de avion“… Buuun. Completăm frumos destinația, ziua plecării, nume, prenume etc. și ne împotmolim la data nașterii: formularul nu acceptă călători născuți în 1916. Clic și iar clic, – nimic. Până la urmă, robotul a vrut 1918, așa că am scris ce a vrut robotul”, a scris filosoful pe pagina sa de Facebook.

