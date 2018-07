Muzică, ploaie și distracție la Noise Festival

Ploaia şi muzica electronică au făcut casă bună în Poiana Braşov, în weekend. Vremea rea nu a oprit festivalul organizat, în premieră, în staţiune. Şi nici nu i-a descurajat pe spectatorii care au dansat, două zile, încălţaţi cu cizme de cauciuc.

Prima ediţie a festivalului de muzică electronică din Braşov s-a desfăşurat în Poiana Mică. Nici chiar vremea nu a putu opri distracţia.

DJ Stefan: Când am auzit că plouă, am zis asta nu e bine. Dar când am ajuns aici şi am văzut cum se distrează oamenii mi-am dat seama că totul e foarte, foarte tare.

Câteva mii de spectatori au asistat la spectacolele derulate pe cele trei scene ale festivalului.

Marcus Chiţea, organizator: Noi ne dorim să creem amintiri, cel mai important aspect. În al doilea rând, ne doream foarte, foarte mult să punem Braşovul pe harta festivalurilor din România şi mai mult decât atât, dorim să facem ceva pentru comunitate.

Digi Mobil a fost partener al evenimentului.

