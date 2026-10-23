Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu au participat, vineri, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat la Palatul Cotroceni, unde au vorbit despre rolul diasporei în dezvoltarea României, oportunităţile pentru tineri şi nevoia de colaborare între românii din ţară şi cei plecaţi în străinătate. Şeful statului a atras atenţia că, deşi există disponibilitate şi numeroase idei, rezultatele concrete întârzie, în timp ce prim-ministrul a susţinut că tinerii nu mai trebuie puşi să aleagă între oportunităţile din lume şi păstrarea legăturii cu România.

Nicuşor Dan a amintit că, în urmă cu 26 de ani, a coorganizat, în numele unei organizații neguvernamentale, o întâlnire între tinerii din România şi cei plecaţi la studii în străinătate, manifestându-şi bucuria că astfel de iniţiative continuă.

„E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici şi puţină nostalgie faţă de acum 26 de ani. În primul rând, vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizezi, şi vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuţii, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor”, a declarat preşedintele.

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Şeful statului a afirmat că România a trecut prin schimbări esenţiale în ultimele decenii, amintind aderarea la Uniunea Europeană şi NATO, precum şi creşterea economiei.

„Nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că, dacă facem o comparaţie între ce era România atunci şi ce este România acum, o să vedem schimbări esenţiale – faptul că suntem în Uniunea Europeană şi în NATO, faptul că PIB nu mai este 100 de miliarde, este 400 de miliarde”, a spus Nicuşor Dan.

El a subliniat că aceste progrese reflectă evoluţia întregii societăţi, inclusiv a românilor care trăiesc în afara ţării, dar a precizat că neajunsurile existente nu trebuie ignorate.

Preşedintele a insistat asupra nevoii de a valorifica experienţa şi competenţele dobândite de românii din diaspora, propunând ca discuţiile din cadrul forumului să conducă la proiecte concrete.

„România are nevoie de competenţele pe care şi le-au dezvoltat românii care au ales să trăiască sau să studieze în afară”, a afirmat el.

„Există dorinţă, disponibilitate din toate părţile. Întrebarea fundamentală este cum vom reuşi să colaborăm, pentru că avem experienţa multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină şi rezultate mai puţine”, a adăugat Nicuşor Dan.

În opinia sa, este nevoie de un proiect şi de un calendar cu obiective realiste, precum şi de solicitări concrete adresate autorităţilor publice. Preşedintele a recunoscut că, de multe ori, iniţiativele pe termen lung sunt amânate din cauza problemelor curente care ocupă timpul instituţiilor.

Niculescu: Tinerii nu trebuie să aleagă între oportunităţile din lume şi România

Premierul Luca Niculescu a amintit, la rândul său, că a participat la forum şi în urmă cu 26 de ani, când era jurnalist, evocând energia Sandrei Pralong şi eforturile de a-i aduce în ţară pe românii care studiaseră în străinătate.

„Mă bucur că totuşi, chiar dacă ne place deseori să ne autoflagelăm, există atât de multe lucruri bune în această ţară şi câteodată această ţară este şi afară, deseori, şi prin ceea ce faceţi sunteţi şi o imagine a acestei ţări”, a declarat premierul.

Niculescu a afirmat că una dintre întrebările esenţiale pentru viitor este ce fel de ţară le va oferi România tinerilor săi pentru a-şi construi viaţa şi cariera.

„Este o ţară în care şcoala le deschide oportunităţi reale, în care munca şi competenţa sunt recunoscute, în care ideile bune pot deveni proiecte, iar proiectele pot deveni afaceri, pot deveni cercetare, pot deveni inovaţii, pot deveni locuri de muncă”, a spus premierul.

El a pledat pentru o societate în care şansele de reuşită să nu depindă de locul naşterii sau de posibilităţile materiale ale familiei, recunoscând că mai sunt multe de făcut, în ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii.

Premierul a abordat şi problema violenţei în şcoli, afirmând că fenomenul este îngrijorător şi că Guvernul pregăteşte măsuri urgente pentru protejarea elevilor şi profesorilor.

„Chiar astăzi, de dimineaţă, ne-am întâlnit la Guvern împreună cu mai mulţi miniştri şi am stabilit o serie de măsuri urgente pentru protejarea elevilor, pentru protejarea profesorilor, pentru a întări paza şi mecanismele de acţiune a autorităţilor. Deci este un plan rapid pe care îl vom pune în aplicare”, a anunţat Luca Niculescu.

Măsuri concrete pentru românii din diaspora

Şeful Executivului a reafirmat că investiţia în oameni reprezintă o prioritate şi că românii din diaspora trebuie să aibă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea ţării, indiferent dacă aleg să se întoarcă sau să rămână în străinătate.

„Nu cred că mai putem cere generaţiei din care faceţi parte opţiune din aceasta foarte tranşantă să aleagă în a-şi urma oportunităţile în lume sau a rămâne conectaţi în ţara lor. Asta poate era pentru generaţia noastră valabilă când aveam frontierele mai clar definite în minte. Acum dumneavoastră sunteţi toţi cetăţeni ai lumii”, a afirmat premierul.

Niculescu a precizat că programul de guvernare include măsuri destinate celor care doresc să revină în România, precum accesul la informaţii clare despre locurile de muncă, recunoaşterea diplomelor şi accesul la serviciile de care au nevoie familiile.

În acelaşi timp, pentru tinerii care aleg să rămână în străinătate, premierul a pledat pentru dezvoltarea unor mecanisme prin care aceştia să poată colabora concret cu instituţiile româneşti.

„Participarea dumneavoastră la construcţia României nu trebuie să se oprească la acest forum şi sunt convins că nu se va opri la acest forum. Într-adevăr, ideile care sunt formulate aici trebuie să fie suficient de concrete în aşa fel încât să le putem şi aplica, să le analizăm, să le discutăm cu instituţiile şi să le transformăm până la urmă în politici publice”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că dialogul dintre tineri şi autorităţi nu presupune neapărat acord asupra tuturor soluţiilor, dar că diferenţele de opinie pot contribui la identificarea unor abordări mai bune.

„Există multă deschidere şi multă bunăvoinţă, multă competenţă în instituţiile româneşti, câteodată trebuie să sapi doar puţin mai adânc”, a conchis acesta.

Editor : Ana Petrescu