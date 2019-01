Negocieri dure între taximetrişti şi clienţi. Preţul unei curse, mărit şi de şase ori în noaptea de Revelion

Negocieri dure în Centrul Capitalei, noaptea trecută. După ce au petrecut, sute de oameni - locuitori ai oraşului şi turişti - au încercat să găsească un taxi care să-i ducă acasă. Şoferii au refuzat curse pe motiv că erau prea scurte. Iar clienţii au refuzat să urce în maşini, după ce li s-au cerut între 50 şi 100 de lei pentru călătorii pe care le făcuseră, cu doar o zi în urmă, cu 15 lei.

Femeie: Dacă se poate, se poate, dacă nu, comand alt taxi.

Aşa au fost purtate negocierile, noaptea trecută, între mulţi taximetrişti şi bucureşteni care au petrecut revelionul în Centrul Vechi şi voiau să ajungă acasă.

Femeie: Ne-a cerut o sumă cam mare pentru că noi stăm în Berceni, e suma 15 lei, acum ne-a cerut 70.

În multe cazuri, potenţialii clienţi s-au lovit de refuzul taximetriştilor de a-i duce la anumite destinaţii, în special pe distanţe mici. În alte cazuri, oamenilor li s-a prospus să meargă fără aparatul de taxat şi să plătească o sumă stabilită de şofer, chiar şi de 6 ori mai mare decât preţul obişnuit al unei curse. Li s-a întâmplat unor tineri.

El: Că e Revelionul, că e 5 lei pe kilometru...

Ea: Cât suntem dispuşi să dăm, că cu 15 lei nu ne duce până în Militari, chiar dacă am zis că ieri atât am plătit, că 50 de lei, că 100... ok.

El: I-am şi spus la un poliţist că nu ne ia comanda nicicum.

Bărbat: Cred că până la urmă mă duc la maşina de noapte. Dacă îi iei pe ăştia care staţionează de juma' de oră, o oră, au preţuri de 80-90 de lei chiar.

Alt bărbat: Cer mai mult decât dublu, se aruncă la triplu. Până-n Titan e 15 lei pe aparat. I-am zis că-i dau 30, n-a fost mulţumit, a vrut 50. Păi, în condiţiile astea prefer metroul sau mă duc pe jos.

Aplicaţiile precum Uber sau Taxify au fost o variantă pentru petrecăreţi, dar, la „ora de vârf”, clienţii spuneau că au aşteptat mai mult decât de obicei până au reuşit să facă o comandă.

Bărbat: Mă chinui, uită-te şi tu, cu Uber-ul...

Reporter: Şi de cât timp aşteptaţi?

Reporter: Jumătate de oră.

Noaptea trecută, în afară de maşinile personale şi taximetrele, bucureştenii au avut la dispoziţie liniile de noapte ale transportului în comun, dar şi metroul - trenurile au circulat de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de 20 minute.

