Negoiță, acuzat că vrea să transforme Parcul IOR într-un „bâlci de beton”. Cetățenii cer, printr-o petiție, protejarea spațiului verde

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a iniţiat o petiţie prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniştit şi viu” al Parcului IOR. La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria de sector condusă de Robert Negoiță vrea să pune în aplicare planul pentru acest parc, „fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”.

Petiția privind Parcul IOR are peste 5.700 de semnături.

„Nu vrem transformarea parcului într-un «complex» renovat, într-un mall în aer liber, cu megafoane cu anunţuri, cu fântâni arteziene, cu amenajări intruzive şi alte spaţii comerciale. Parcul I.O.R. nu este un simplu «teren de intervenţie urbanistică». Este un ecosistem complex şi un spaţiu de refugiu emoţional şi natural pentru zeci de mii de locuitori ai Capitalei”, este precizat în petiţie.

Conform aceleiaşi surse, propunerile formulate în chestionarul public lansat recent de Primăria Sector 3 „sugerează o viziune orientată excesiv spre spectacol, monetizare şi artificializare”.

Semnatarii se opun introducerii în parc de:

noi fântâni muzicale cu jocuri de lumini; sisteme de sunet ambiental;

alte zone comerciale, târguri;

piste de alergare betonate şi platforme „invazive”;

iluminat artificial excesiv.

„Nu dorim un parc de distracţii. Nu dorim un mall în aer liber. (...) Dorim un parc viu, cu biodiversitate bogată (vegetaţie spontană, cu păsări, arici, veveriţe etc.), cu zone tăcute, cu alei naturale şi discrete, cu spaţii de contemplare, cu umbră şi răcoare. Dorim un parc fără muzică de fundal, fără fântâni care poluează fonic şi vizual, fără intervenţii care îndepărtează oamenii de natură în loc să-i apropie”, mai spune petiția.

„Modernizarea Parcului IOR – fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”

La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria Sectorului 3 alocă „doar” 30 de minute discuţiilor privind modernizarea Parcului IOR în cadrul dezbaterii publice care urmează să aibă loc joi, de la ora 16:30, la sediul instituţiei.

„Din păcate, totul pare doar o formalitate: pentru un proiect care poate schimba radical cel mai iubit parc al sectorului, sunt alocate doar 30 de minute (!). Mai grav, proiectul de modernizare nu este public, aşa încât cetăţenii şi specialiştii nu pot merge informaţi la discuţii”, scrie grupul civic pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce implică proiectul modernizării Parcului IOR al Primăriei Sector 3

La finalul lunii octombrie, Primăria Sectorului 3 a anunţat că joi, 6 noiembrie, în Sala Consiliului Local Sector 3 (Calea Dudeşti nr. 191) va avea loc o consultare publică privind regenerarea urbană şi viitorul parcurilor din sector, scrie Agerpres.

La această întâlnire sunt invitaţi să participe locuitorii Sectorului 3, reprezentanţii societăţii civile, ai asociaţiilor de mediu şi ai organizaţiilor comunitare.

Agenda întâlnirii vizează: Parcul Pantelimon (începând cu ora 16:30), Parcul IOR (ora 17:00), Parcul Gheorghe Petraşcu (ora 17:30), Parcul Titanii (ora 18:00).

„În cadrul acestei întâlniri vor fi prezentate rezultatele chestionarului public privind nevoile comunităţii, precum şi conceptul şi funcţiunile propuse pentru principalele spaţii verzi vizate de proiectele de regenerare. (...) Consultarea se desfăşoară în spiritul principiilor Noului Bauhaus European - Frumos. Sustenabil. Împreună, urmărind implicarea activă a cetăţenilor în procesul de planificare urbană”, a informat autoritatea locală.

Pe 29 octombrie, USR Sector 3 a cerut transparenţă şi consultare publică pentru reamenajarea Parcului IOR, în contextul în care pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local figura un proiect privind modernizarea zonei. Inţiativa a fost retrasă ulterior ulterior de pe ordinea de zi a CL Sector 3.

USR îl acuză că Negoiță risipește banii publici, 60 milioane euro, pentru „reamenajarea” Parcului IOR

„Primarul Robert Negoiţă pregăteşte o nouă risipă de bani publici: peste 60 de milioane de euro pentru a «reamenaja» Parcul IOR şi alte două parcuri din Sectorul 3, fără să consulte cetăţenii, specialiştii sau consilierii locali. Din această sumă uriaşă, aproape 70% ar urma să fie cheltuiţi doar pentru Parcul IOR - un spaţiu deja iubit şi funcţional, pe care Negoiţă vrea să-l transforme într-un bâlci de beton, cu spaţii comerciale şi construcţii inutile. (...) Proiectul include 20 de spaţii comerciale, 20 de toalete, un 'hub acvatic', un amfiteatru şi 24 de birouri modulare. Practic, Parcul IOR riscă să fie transformat într-un mall în aer liber, cu preţul distrugerii celui mai important spaţiu verde din Sectorul 3”, transmitea USR.

Pe 30 octombrie, REPER a propus un parteneriat cu OAR Bucureşti pentru reabilitarea parcului.

Editor : Ana Petrescu