Controverse după concursul de rezidențiat. Ministerul Sănătății propune suplimentarea cu 823 de locuri și posturi pentru absolvenții de Medicină, dar măsura nu îi include și pe cei de la Medicină Dentară și Farmacie. Ministrul Alexandru Rogobete susține, într-o reacție pentru Digi24, că aceștia au drept de liberă practică în baza diplomei de licență, însă tinerii care au rămas fără loc atrag atenția că nu își pot continua pregătirea pentru a deveni specialiști.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete punctează, într-o reacție pentru Digi24, că nu suplimentează locurile și la stomatologie deoarece medicii dentiști și farmaciștii au drept de liberă practică în baza diplomei de licență, spre deosebire de absolvenții de Medicină generala. Tinerii care au rămas fără loc atrag însă atenția că, fără rezidențiat, nu își pot continua pregătirea pentru a deveni specialiști.

„Am terminat medicină dentară la Carol Davila. Am dat examenul de rezidențial în noiembrie. Am obținut 723 de puncte, mult peste pragul de promovare, care a fost de 561 de puncte, dar am rămas fără loc. Au fost 1.399 de medici dentiști care au promovat examenul, însă au fost scoase la concurs doar 491 de locuri, deci aproape 2/3 dintre noi am rămas pe dinafară, deși am promovat examenul. Ne bucurăm pentru colegii de la Medicină. Au meritat locurile. Dar și noi am dat examenul în aceeași sesiune, cu aceleași reguli, și l-am promovat. E greu de înțeles de ce s-au suplimentat 823 de locuri, toate doar pentru Medicină. În 2019 s-a făcut o suplimentare și pentru Medicină Dentară și Farmacie, peste o mie de locuri. Deci se poate”, susține Adrian Brezeanu, medic rezident, pentru Digi24.

Absolvenții de Medicină Dentară și Farmacie cer suplimentarea locurilor la rezidențiat și extinderea garanției legale pentru toți candidații care promovează concursul.

„Cerem două lucruri: primul, ca suplimentarea să se facă și pentru Medicină Dentară și Farmacie, acum, cât timp hotărârea de guvern nu e încă adoptată. Al doilea, pe termen lung, garanția din lege ca fiecare absolvent care promovează să aibă loc să fie extinsă și la noi, nu doar la Medicină. Nu cerem tratament special, cerem același tratament.

Medicul susține că, deși poate profesa ca dentist generalist, nu se poate specializa fără rezidențiat: „Pot lucra ca medic dentist generalist, dar nu mă pot specializa. Eu îmi doream chirurgie stomatologică și maxilo-facială în București, unde au fost doar zece locuri. Fără rezidențiat nu pot deveni chirurg. Nu există altă cale. Înseamnă cel puțin un an pierdut. Eu vreau să rămân în țară, dar mulți colegi se gândesc deja să plece în străinătate”, mai susține acesta.

Editor : A.R.