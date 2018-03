Nevoit să revină în locul care l-a traumatizat: minerul rănit la Lupeni s-a întors la muncă

La cinci luni de la teribilul accident din mina Lupeni, singurul supravieţuitor, a fost nevoit să se întoarcă în subteran. Doi colegi nu au fost la fel de norocoși. Ei au murit în subteran.

Raul Cizmaşiu are 40 de ani, e miner de când se ştie, iar soţia lui şi cei doi copii depind de salariul său. Între timp, dosarul de ucidere din culpă are primii suspecţi - trei şefi ai Complexului Energetic Hunedoara.

Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Tot timpul și în fiecare lună va veni o dată de 5 în care îmi voi aduce aminte, va veni luna octombrie în fiecare an, n-o să fie ușoară, dar nu pot să fac nimic. A fost o chestie de o secundă, două în care nu am apucat decât să strig fugiți, că se închide totul pe noi și murim aici.

Sunt gândurile care îl macină în fiecare zi pe Raul Cizmașiu, singurul miner care a supraviețuit accidentului de la Lupeni de la finalul lui octombrie 2017. A pierdut doi prieteni în mină. El însuși a rămas blocat 12 ore sub tone de cărbune și fier.

Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Mi-am retrăit toate momentele din viața mea. După cinci ore, îmi puneam problema că n-o să mai vină nimeni să ne ajute să ne scoată de acolo.

La cinci luni de la tragedie, Raul Cizmaşiu a revenit în mina care i-a ucis colegii. Are 40 de ani şi altceva nu ştie să facă: şi-a petrecut în subteran mai bine de jumătate de viaţă. După tragedia din octombrie, autoritățile au promis dotări mai bune în subteran. Raul nu are încă putere să coboare la 200 de metri sub pământ, în locul în care şi-a pierdut prietenii.

Miner de la Lupeni: E tot la fel, e tot subteran, nu s-a schimbat nimic, stați liniștită.

Miner: S-au adus stâlpi noi, nu-i, nu-s probleme.

Reporter: Adică acum sunt mai sigure abatajele?

Miner: Da, mai sigure.

Cristian Roșu, lider sindicat mina Lupeni: S-au mai adus niște materiale, s-au mai adus niște stâlpi de susținere, s-au mai făcut câțiva pași în direcția asta, bineînțeles că nu suficienți.

Ancheta procurorilor a continuat și ea, în ultimele cinci luni. Trei oameni din conducerea Complexului Energetic sunt cercetaţi pentru ucidere din culpă.

Darius Roman, purtător de cuvânt, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani: Brânzan Dumitru, în calitate de director la EM Lupeni, Balia Cristian Giani în calitate de inginer șef de producție și Chiuzan Cosmin, director Direcția Minieră CEH au dobândit calitatea de suspecți, le-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile.

Andrada Velciov, jurnalist Digi24: Lucrările făcute de mineri au produs fisuri în stratul de cărbune, iar cantitatea mare de huilă de deasupra abatajului nu a mai putut fi susținută de stâlpii și grinzile din subteran.

Pentru Raul Cizmaşiu, găsirea unor vinovați nu schimbă cu nimic situaţia.

Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Eu tot așa voi rămâne, cu traumele, cu care trăiesc și în momentul de față, colegii mei nu-i mai am, chiar dacă este vinovat x sau y.

900 de oameni mai lucrează în Mina Lupeni. Din decembrie, exploatarea va intra în programul de închidere. Salariul mediu al unui miner nu depășește 2.500 de lei.