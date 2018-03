Nicolae Robu spune că nu are niciun motiv să regrete că i-a jignit pe jurnaliști

Primarul Timişoarei, liberalul Nicolae Robu, a explicat duminică motivul pentru care în conferinţa de presă din 2 martie i-a jignit pe jurnaliştii locali. Acesta susţine că a fost întrerupt în timpul declaraţiilor cu o întrebare, iar când a vrut să dea răspunsul, doi jurnalişi vorbeau peste el. El spune că şi-a păstrat calmul, dar s-a enervat când a văzut că jurnaliştii îl tot întrerupeau. Robu afirmă că „profesia de jurnalist este extrem de importantă în societate”, dar „nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbeşte pe te miri unde - şi presa îşi are maidanele ei - este jurnalist”.

„Sunt de aproape şase ani Primar. Organizez săptămânal două conferinţe de presă -una la Primărie, alta la PNL- toate cu durata de 1-1.5 ore. La conferinţele mele de presă accesul este liber, nu există şi nu au existat niciodată acreditări. Unele firme media mă calomniază zi de zi -absolut zi de zi!- de şase ani, dar niciodată n-am introdus pt nimeni nicio restricţie. La toate - absolut la toate! - conferinţele mele de presă, am secţiune de întrebări şi răspunsuri”, scrie Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.

Acesta susţine că, la conferinţa de presă din 2 martie, atunci când a jugnit jurnaliştii locali, a fost întrerupt cu o altă întrebare, iar când a vrut să dea răspunsul, doi jurnalişi vorbeau şi l-au întrerupt.

„La conferinţa de presă de vineri, 02.03.2018, am venit direct de la Viena, cu maşina, sculându-mă, special în acest scop, la ora 4:00, din respect pt cetăţenii Timişoarei, cărora aveam lucruri extrem de importante a le comunica. Am început conferinţa prin a le mulţumi respectuos celor 12-14 jurnalişti participanţi, pentru prezenţă, apoi am intrat în tematică. Am fost întrerupt la subiectul 1 cu o întrebare referitoare la subiectul aflat pe poziţia 3 în desfăşurătorul meu. Am dat să răspund, chiar în aceste condiţii, dar au fost necesare câteva minute până să o pot face, un jurnalist şi o jurnalistă vociferând mereu, vorbind peste mine, nu cu impoliteţe, ci cu... vă las pe dv. să apreciaţi, din înregistrarea audio-video ataşată”, continuă acesta.

Robu susţine că şi-a păstrat calmul, dar s-a enervat când a văzut că jurnaliştii nu l-au lăsat vorbească, moment în care le-a adresat acele cuvinte pe care nu le regretă.

„Am spus textual «vă răspund la orice întrebare» şi mi-am păstrat calmul. Ei bine, când am văzut că pur şi simplu nu sunt lăsat să comunic ce aveam de comunicat, am spus acele lucruri pe care n-am niciun motiv să le regret şi care iarăşi pot fi ascultate direct din înregistrare, nu din «transcripturile» unora-altora. Trei jurnalişti s-au ridicat şi au plecat, în semn de protest: bruiatorii principali - Loredana Codruţ şi Bogdan Marta - şi ocupanta locului trei la acest capitol - Liliana Iedu -. Alţi doi erau deja plecaţi din cu totul şi cu totul alte motive, de dinaintea incidentului”, mai spune primarul Timişoarei.

El explică faptul că, după ce a avut ieşirea nervoasă, trei jurnalişti au părăsit sala, iar el a continuat conferinţa. Robu spune că „profesia de jurnalist este extrem de importantă în societate” şi are o stimă deosebită pentru „jurnaliştii adevăraţi”.

„Cu ceilalţi, am continuat conferinţa circa o oră, civilizat, cu întrebări şi răspunsuri, fără limită de timp din partea mea. Totul poate fi urmărit pe pagina mea publică de Facebook. Am spus şi în această conferinţă de presă şi în altele: Consider profesia de jurnalist extrem de importantă în societate şi am o stimă deosebită pt cei pe care-i percep ca jurnalişti adevăraţi, pt cei care o onorează. Oricând aş putea da 20 de nume de astfel de jurnalişti din presa naţională - tv, radio, presă scrisă -, de la absolut toate canalele media de impact, dar şi un număr de din presa locală, evident, indiferent de partizanatele politice - în definitiv, nimeni nu deţine adevărul absolut! - şi indiferent de tratamentul de care am beneficiat personal din partea lor”, explică el.

Nicolae Robu spune că, totuşi, „cum nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbeşte pe te miri unde - şi presa îşi are maidanele ei!- este jurnalist”, afirmând că el respectă presa şi jurnaliştii „fără ghilimele”.

„Inteligenţa, cultura, disponibilitatea la efortul de informare şi documentare permanentă - efort deloc neglijabil, ştiu!-, buna-credinţă, respectiv deontologia - toate, în opinia mea, calităţi sine qua non pt un jurnalist - sunt vizibile uşor, la fel ca şi lipsa lor. În concluzie, în opinia mea -şi ştiu bine că foarte multă lume consideră la fel, dar n-o spune -, aşa cum nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbeşte pe te miri unde - şi presa îşi are maidanele ei! - este jurnalist! Tocmai de aceea, eu am vorbit despre „presa nepresă”, „jurnalişti nejurnalişti”, „prostituţie” etc. Şi mai consider eu, că EU respect cu adevărat presa şi jurnaliştii fără ghilimele, tocmai neconsiderându-i în aceeaşi oală cu tot felul de indivizi şi individe - unele de-a dreptul ţaţe!-, cărora calităţile menţionate mai sus le sunt total străine şi asumându-mi, astfel, înverşunarea celor pe care îi lezez!”, susţine primarul.

Nicolae Robu le-a transmis jurnaliştilor din Timişoara, într-o conferinţă de presă susţinută pe 2 martie care nu le-a permis să îi adreseze întrebări, că „există mai multe variante de prostituţie, nu numai pe centuri”, după ce în cursul dimineţii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalişti „paraziţi sociali care trăiesc din taxă de protecţie şi taxă de asmuţire!”. Jurnaliştii de la principalele organisme de presă prezenţi la întâlnirea cu edilul au părăsit sala de conferinţe. Primarul a avut o astfel de reacţie după ce presa locală a scris că străzile nu au fost curăţate de zăpadă şi că există doar 14 utilaje de deszăpezire pentru tot oraşul, care are aproximativ 1.300 de străzi.

