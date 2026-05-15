Nicușor Dan a promulgat legea de înființare a Universității „Tomis” din Constanța

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea privind înfiinţarea Universităţii „Tomis” din Constanţa. o instituție de învățământ privată.

Actul normativ are ca obiect de reglementare înființarea Universității „Tomisˮ din Constanța ca instituție de învățământ superior particulară, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în județul Constanța, localitatea Constanța.

Personalul didactic și nedidactic este preluat, în condițiile legii, de instituția nou-înființată.

Patrimoniul instituției de învățământ superior este format din patrimoniul constituit la înființare de către fondatori, la care se adaugă patrimoniul pe care îl va dobândi ulterior instituția de învățământ superior, și include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia.

Citește și: 1 septembrie devine Ziua Națională a Sportului Paralimpic. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Pe 30 octombrie 2025, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind înființarea Universității „Tomis” din Constanța.

„Prin aprobarea legii de înființare, Fundația «Gaudeamus» - Universitatea Tomis din Constanța nu mai este o fundație non-profit, ci devine o instituție de învățământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcționează cu finanțare și patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea «Tomis» din Constanța. Prin prezentul proiect de lege, Universitatea «Tomis» din Constanța, devine o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”, precizează expunerea de motive a proiectului.

Pe 19 noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat de Senat, în calitate de prim for sesizat, iar pe 22 aprilie a.c. a fost votat decizional de Camera Deputaților.

Editor : Ana Petrescu