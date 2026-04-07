Nicușor Dan a vizitat Centrul de Mari Arși din Timișoara: „Se întâmplă și lucruri bune în România”

Data publicării:
nicusor dan centru arsi timisoara
Foto: Nicușor Dan Facebook

Președintele Nicușor Dan a vizitat, de Ziua Mondială a Sănătății, Centrul de Mari Arși din Timișoara, aproape finalizat, și a transmis recunoștință personalului medical, iar ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a subliniat că noile centre construite de la zero aduc șanse reale pentru pacienți și familiile lor.

„Am ales să merg astăzi la Timișoara pentru a vizita o unitate de mari arși care este aproape complet finalizată. E important să spunem că se întâmplă și lucruri bune în România – ca de exemplu, construcția în trei ani a acestei unități medicale pentru a răspunde unei necesități stringente. Acest proiect a fost posibil și datorită fondurilor europene, așa cum o parte semnificativă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani s-a realizat cu fondurile UE”, a scris Nicușor Dan pe X.

„Transmit un gând de recunoștință pentru tot sistemul sanitar – medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol crucial în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii”, a mai spus el.

Președintele României a subliniat importanța proiectelor medicale finalizate cu fonduri europene și rolul fiecăruia în combaterea dezinformării în domeniul sănătății.

„O altă temă la care am ținut să mă refer este cea a războiului informațional dus de Rusia împotriva României și al țărilor europene, în domeniul medical. Trebuie ca fiecare dintre noi să intervenim activ, astfel încât opinia și credibilitatea profesioniștilor să conteze în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care provoacă tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient. E esențial ca fiecare dintre noi să demaște impostura din zona sa de activitate”, a mai spus șeful statului.

Și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a participat la vizită și a evidențiat progresul în domeniul tratării pacienților cu arsuri grave.

„După ani în care România nu a avut capacitatea necesară, astăzi putem vorbi despre centre construite de la zero, echipate și aproape de a deveni pe deplin funcționale. Această schimbare aduce șanse reale pentru pacienți și familiile lor și ne arată că România poate construi și poate progresa”, a scris Rogobete, marți pe Facebook.

Rogobete a ținut să mulțumească personalului medical.

„Despre ei vorbim astăzi. Cu recunoștință, admirație și respect. Respectul pe care îl merită în fiecare zi, nu doar într-o zi simbolică. Pentru dedicarea, profesionalismul și efortul lor, le mulțumesc!”, a mai precizat ministrul Sănătății.

Astfel, președintele Nicușor Dan și ministrul Sănătății au combinat în mesaje recunoștința pentru personalul medical cu prezentarea realizărilor concrete din sistemul sanitar și au arătat că România poate progresa chiar și în domenii critice.

La vizita șefului statului a participat și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru.

Editor : Ana Petrescu

