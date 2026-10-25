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Galerie Foto Nicușor Dan, de Ziua Armatei, la Baza 86 Aeriană: „Au doborât cu precizie două drone ostile”. Mesajul premierului Luca Niculescu

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Nicusor Dan baza 86 aeriana 10
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
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Din articol
Luca Niculescu: „Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor”

Președintele Nicușor Dan a fost de Ziua Armatei la Baza 86 Aeriană, unde a lăudat profesionalismul militarilor și a amintit de doborârea recentă a două drone ostile intrate în spațiul aerian al României. Premierul Luca Niculescu, prezent la ceremonia dedicată acestei zile, a evidențiat, la rândul său, nevoia modernizării Armatei și a respectului față de militari.

„Ei sunt, la propriu, în prima linie de apărare și au demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian”, a scris Nicușor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
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Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 1 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 2 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 3 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook | Poza 4 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook | Poza 5 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 6 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 7 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 8 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook | Poza 9 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Luca Niculescu Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 10 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 11 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook | Poza 12 din 12
Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniţă” cu prilejul Zilei Armatei Române, în comuna Borcea, județul Călărași, 25 octombrie 2026. Foto: Nicușor Dan Facebook
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Președintele a subliniat că Armata României rămâne una dintre instituțiile în care populația are cea mai mare încredere, fiind un reper de „seriozitate, disciplină și datoria îndeplinită”.

„Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată”, a transmis șeful statului, în mesajul publicat cu ocazia Zilei Armatei.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra amenințărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special în regiunea Mării Negre, unde sunt vizate inclusiv apele teritoriale și Zona Economică Exclusivă a României.

„Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a afirmat președintele.

Mesajul său s-a încheiat cu un omagiu adus militarilor români și cu urări adresate Armatei și țării: „La mulți ani Armatei României! La mulți ani, România!”.

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Luca Niculescu: „Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor”

Premierul Luca Niculescu a participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei României și a transmis, la rândul său, un mesaj de recunoștință pentru militarii care apără țara, dar și pentru cei care și-au pierdut viața în misiune.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară”, a scris premierul, duminică, pe Facebook.

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Șeful Guvernului a evidențiat rolul militarilor în menținerea siguranței cetățenilor și a subliniat că modernizarea Armatei trebuie să fie însoțită de respect pentru personalul militar.

„Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a precizat că Guvernul și-a asumat trei direcții în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor și respectul față de militari. Totodată, a subliniat necesitatea unor condiții de muncă demne, a unei cariere bazate pe merit și competență și a sprijinului acordat veteranilor.

„În numele Guvernului și al meu personal: vă mulțumesc! La mulți ani Armatei Române!”, a încheiat premierul.

Editor : Ana Petrescu

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