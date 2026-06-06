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Nicuşor Dan, în dana 78 din Portul Constanţa, locul exploziei dronei: discuţii cu pirotehniştii care au intervenit

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Foto: Nicușor Dan Facebook
Din articol
Modernizarea forţelor armate și cooperarea cu NATO Evaluare la faţa locului în Portul Constanţa

Preşedintele Nicuşor Dan a mers, sâmbătă, în dana 78 din Portul Constanţa, unde a avut loc explozia dronei marine. Șeful statului a precizat că a discutat cu specialiştii pirotehnişti care au intervenit la faţa locului. El a arătat că adaptarea la noile tehnologii şi la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă.

„Astăzi am vizitat sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliţia de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului şi a frontierei maritime a ţării noastre. Am analizat procesul de modernizare aflat în desfăşurare şi capabilităţile actuale ale sistemului, proiectat pentru detectarea şi identificarea ambarcaţiunilor civile, de la bărci de pescuit şi ambarcaţiuni de agrement până la nave comerciale şi ambarcaţiuni rapide”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, sâmbătă pe Facebook.

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El arată că, totodată, a discutat despre noile provocări de securitate din mediul maritim şi despre necesitatea adaptării continue la ameninţări.

„Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de ameninţări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput iniţial”, subliniază şeful statului. Nicuşor Dan mai afirmă că vizita a continuat în Portul Militar Constanţa, unde a evaluat capabilităţile şi nivelul de pregătire ale Forţelor Navale Române.

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Modernizarea forţelor armate și cooperarea cu NATO

„România se află într-un proces amplu de modernizare şi înzestrare a forţelor sale armate, inclusiv pe componenta navală. Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităţilor de apărare ale ţării”, a adăugat Nicuşor Dan.

El mai arată că în urmă cu doar câteva săptămâni, Forţele Navale Române au participat la un exerciţiu NATO dedicat tocmai contracarării acestui tip de ameninţări.

„Adaptarea la noile tehnologii şi la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă. În săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune dedicată securităţii la Marea Neagră pentru a analiza contextul strategic din regiune, noile ameninţări maritime şi provocările generate de utilizarea dronelor, atât navale, cât şi aeriene”, a menționat şeful statului.

Citește și: Primele concluzii după explozia dronei navale în Portul Constanța. Nicușor Dan: „În acest moment, nu văd vreo eroare umană”

Evaluare la faţa locului în Portul Constanţa

Preşedintele României a fost şi în dana 78, locul unde ieri a avut loc explozia unei drone maritime.

„Acolo am discutat cu specialiştii pirotehnişti care au intervenit la faţa locului şi am primit o prezentare detaliată a operaţiunii desfăşurate. Conform informaţiilor primite, intervenţia s-a desfăşurat în conformitate cu procedurile şi protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei şi protejarea populaţiei, precum şi a personalului implicat în misiune”, a conchis el.

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Editor : Ana Petrescu

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