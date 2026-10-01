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Video Nicușor Dan, la deschiderea anului universitar: „Nouă milioane de români pe TikTok. Vom fi în două realități paralele”

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Din articol
Apel către mediul academic: „să fim mai prezenți acolo unde societatea este” Mesaj pentru studenți: „Profitați de acești ani”

Președintele Nicușor Dan le-a cerut cadrelor didactice să fie mai prezente în spațiul public și a atras atenția asupra influenței platformelor online în formarea opiniei publice, într-un discurs susținut joi, la deschiderea anului universitar 2026-2027, eveniment organizat la Facultatea de Istorie a Universității din București. „Nouă milioane de români pe TikTok” înseamnă, în opinia sa, riscul ca societatea și mediul academic să ajungă să funcționeze în „două realități paralele”.

Nicușor Dan a spus că revine „cu mare emoție” la Universitatea din București, instituție care, după cum a afirmat, l-a format nu doar ca matematician.

„De fiecare dată, revin cu mare emoție în această instituție, care m-a format, nu numai ca matematician”, a declarat președintele.

El a felicitat Universitatea din București pentru rolul pe care îl are în învățământul superior românesc și pentru capacitatea de a răspunde schimbărilor din societate și de pe piața muncii.

„Vreau să felicit Universitatea București, la început, pentru că este un centru de excelență în învățământul superior românesc și reușește să se adapteze la cerințele societății, pieței economice, care au o dinamică tot mai accentuată”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că una dintre principalele mize ale perioadei actuale este construirea unei societăți în care deciziile să fie fundamentate pe cunoaștere și pe rezultate ale cercetării.

„Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei, o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, în care raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin cunoașterea medicală, în care raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică”, a declarat Nicușor Dan.

Apel către mediul academic: „să fim mai prezenți acolo unde societatea este”

Șeful statului a susținut că mediul academic trebuie să fie mai prezent în spațiul public și să participe la dezbaterile care au loc în societate.

„Și pentru asta cred că trebuie, fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este, pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei, dar, dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este - de exemplu, nouă milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele, și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar, și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră”, a afirmat președintele.

El a adresat acest îndemn în special cadrelor didactice, cărora le-a cerut să depășească, în spațiul public, limitele activității profesionale strict academice.

„Acest îndemn este în special către cadrele didactice - dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este, pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există”, a spus Nicușor Dan.

Mesaj pentru studenți: „Profitați de acești ani”

Președintele le-a transmis și un mesaj studenților, pornind de la o amintire din perioada în care era student la Facultatea de Matematică. Nicușor Dan a evocat sfatul primit de la profesorul său de doctorat.

„Iar pentru studenți - din nou, aducându-mi aminte de mulți ani din urmă, când am venit la ceremonia similară de la Facultatea de Matematică, îmi aduc aminte de ce mi-a spus profesorul meu de doctorat: «nici nu-ți dai seama cât timp ai»”, a relatat șeful statului.

Nicușor Dan i-a îndemnat pe studenți să folosească perioada facultății pentru dezvoltare și acumularea de cunoștințe.

„Profitați de acești ani. Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul ăsta cât puteți.”

La finalul discursului, președintele le-a urat succes studenților și cadrelor didactice.

Editor : Ana Petrescu

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