Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după tragedia de pe autostrada Tracia: România este alături de Bulgaria

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, un mesaj de condoleanțe după accidentele în lanț produse pe autostrada Tracia, în apropiere de Iambol, Bulgaria, în urma cărora au murit mai multe persoane și zeci au fost rănite. Șeful statului a adăugat că printre răniți se află și un cetățean român, care primește îngrijiri medicale.

„Am aflat cu mare tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, în apropiere de Iambol, care a provocat numeroase victime și a lăsat în urmă mulți răniți", a scris Nicușor Dan, marți, într-o postare pe platforma X.

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Șeful statului a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

„Am fost informat că printre răniți se află și un cetățean român, care primește îngrijiri medicale. România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil", a mai transmis acesta.

Două caramboluri produse marți dimineață, pe autostrada Tracia din Bulgaria, în apropiere de Zimnitsa, s-au soldat cu 12 morți și 50 de răniți. În accidente au fost implicate 86 de vehicule, iar ceața densă ar fi redus vizibilitatea.

Un român a fost rănit, el fiind în stare gravă. Medicul Asen Baltov, de la spitalul din Burgas, a precizat că acesta a suferit politraumatisme și traumatisme toracice și abdominale. Medicii continuă evaluarea stării sale, iar pacientul este considerat în continuare în pericol de moarte.

Editor : A.P.