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Video Nicușor Dan: „România a progresat în 20 de ani”. Mesaj pentru românii din Diaspora și apel la colaborarea cu mediul privat

Data publicării:
nicusor dan gala repatriot
Captură foto din video postat pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan
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Din articol
 „De ce aș veni acasă?” „Să facem mai bine țării ăsteia și nouă tuturor”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, la Gala RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, despre relația dintre mediul privat și autorități și despre motivele pentru care românii din Diaspora ar putea reveni acasă. Șeful statului le-a transmis românilor plecați în străinătate să „testeze România”, inclusiv sistemul medical, despre care a spus că a progresat în ultimii 20 de ani, în pofida „neajunsurilor” și „disfuncționalităților”.

Video de la Gala Repatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, ediția a IX-a, poate fi accesat AICI.

Șeful statului a început prin a-i felicita pe organizatorii evenimentului pentru încercarea de a apropia antreprenorii și românii de succes din Diaspora de mediul economic din România.

„Bună ziua! Sunt bucuros și onorat să fiu cu dumneavoastră aici. Vă mulțumesc celor care ați făcut drumuri lungi să ajungeți la această întâlnire”, a spus Nicușor Dan.

„Vreau să încep prin a felicita organizatorii acestui format, care încearcă, și reușesc, să pună împreună antreprenori, oameni de succes din Diaspora cu ecosistemul românesc. Este important, pentru că dumneavoastră ați performat într-un mediu competitiv și, datorită acestui fapt, aveți o experiență care poate fi utilă unei țări în dezvoltare cum este România astăzi”, a adăugat el.

Șeful statului a ridicat apoi problema colaborării dintre mediul privat și autorități.

„Câteva întrebări. În primul rând, cum facem ca relația între privat și public să fie mai bună, pentru că mediul privat este motorul economiei, antreprenoriatul este motorul motorului, numai că, din păcate, nu am avut cea mai fericită colaborare, sinergie, pentru a valorifica acest potențial pe care îl avem”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea ca mediul privat să se implice mai mult în formularea unor propuneri legislative și normative, în condițiile în care administrația nu are întotdeauna capacitatea de a elabora rapid cadrul necesar.

„Sunt niște pași față de întâlnirile anterioare. De exemplu, în sfârșit, schemele de ajutor de stat se orientează către deficitul comercial, dar sunt multe, multe de făcut”, a spus el.

Președintele a amintit că a ridicat aceeași problemă și cu un an în urmă.

„Și am spus cred că în urmă cu un an, într-un format similar, și a fost o mică emoție când am spus asta – atâta timp cât administrația funcționează încă în rutină și nu e în stare să facă ea cadrul în care să vă dinamizeze activitatea, să veniți cu proiecte de legi - «Vai, cum, mediul privat... statul renunță la autoritatea sa». N-am venit nici noi, n-au venit nici ei, a mai trecut un an”, a afirmat Nicușor Dan.

El a pledat pentru o implicare mai mare a asociațiilor profesionale în elaborarea cadrului normativ.

„În colaborarea asta, este nevoie de inițiativă acolo unde, din păcate, statul nu are încă capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri. Dacă în asociațiile profesionale există expertiza, noi suntem bucuroși”, a spus președintele.

„Evident că nimeni nu va lua Parlamentului autoritatea de legiferare, nimeni nu va lua Guvernului autoritatea executivă, însă, ca să progresăm, e bine ca lucrurile să fie mai structurate încă de la inițiativă”, a adăugat el.

 „De ce aș veni acasă?”

O altă temă abordată de șeful statului a fost întoarcerea românilor din Diaspora.

„O a doua întrebare este: tot timpul când discutăm despre Diaspora, întrebarea fundamentală este «de ce aș veni acasă?»”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că alegerea de a reveni în România aparține fiecărei persoane.

„Bineînțeles că trăim într-o lume liberă, și e bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo și să colaboreze, să se intereseze de România, e opțiunea fiecăruia”, a declarat el.

Nicușor Dan a relatat și unele dintre temerile pe care le-a auzit în discuțiile cu românii din Diaspora.

„Am mai mers prin Diaspora, am auzit opinii de genul «aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar», «m-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei»”, a spus președintele.

În acest context, Nicușor Dan i-a îndemnat pe românii din străinătate să cunoască mai bine realitățile actuale din România.

„Îndemnul meu – evident, opțiunea rămâne a fiecăruia, trăim într-o lume liberă și, pentru libertatea asta, unii s-au sacrificat – îndemnul meu pentru Diaspora este să testați România”, a afirmat șeful statului.

„Să testați sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani”, a continuat el.

Președintele a vorbit despre schimbările din sistemul medical și despre pregătirea medicilor români.

„Echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în mari clinici din străinătate. Unii au rămas, alții s-au întors”, a spus Nicușor Dan.

În privința sistemului educațional, șeful statului a precizat că există diferențe între instituții.

„Avem școli bune – avem și școli foarte slabe - atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar. Totul este să avem reprezentarea reală a locului unde este România azi”, a declarat el.

„Să facem mai bine țării ăsteia și nouă tuturor”

La finalul discursului, Nicușor Dan i-a felicitat pe cei care urmau să fie premiați în cadrul Galei RePatriot și a vorbit despre necesitatea colaborării dintre autorități, mediul privat, mediul academic și Diaspora.

„Cred că astea sunt cele două puncte importante pe care voiam să le spun. Această Gală este una a excelenței, vreau să îi felicit în avans pe cei care vor fi premiați și să vă asigur, pe fiecare dintre dumneavoastră, de deschiderea noastră în parteneriatul dintre autoritățile publice și mediul privat, mediul academic și Diaspora în general”, a afirmat președintele.

„Și sper ca împreună, învățând unii de la alții și lucrând împreună, să facem mai bine țării ăsteia și nouă tuturor. Mulțumesc!”, a încheiat Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

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