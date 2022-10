Nicușor Dan și motivul dezastrului din Cișmigiu: De ani de zile nu s-a găsit o soluție pentru ciori

Situația deplorabilă în care se află parcul Cișmigiu este cauzată de ciorile pentru care, de ani de zile, nu a fost găsită o soluție, este de părere primarul general al Capitalei. Cu toate acestea, în Cișmigiu nu este dezastru iar, în fiecare dimineață, „se curăță tot ce înseamnă alee, tot ce înseamnă bancă,” a declarat Nicușor Dan pentru Digi24.

Întrebat când se va îmbunătăți situația parcurilor, în special cea a parcului Cișmigiu, de care locuitorii se plâng că este mizerabil și acoperit de găinaț, primarul spune că deși „mai sunt lucruri de făcut, nu este dezastrul pe care îl aud din toate părțile.”

„Este, așa cum a fost ani de zile, dar, pentru că nu s-a găsit ani de zile o soluție pentru problema ciorilor și a porumbeilor, vreau să vă spun că se curăță în fiecare dimineață tot ce înseamnă alee, tot ce înseamnă bancă,” a declarat Nicușor Dan pentru Digi24.

„O dată la două săptămâni trec prin parcul Cișmigiu. Nu este ceea ce mi-aș dori eu să fie parcul Cișmigiu, mai sunt lucruri de făcut, dar nu este dezastrul pe care îl aud din toate părțile. Parcul Cișmigiu arată rău pentru că aleile sunt crăpate, nu au mai fost făcute de ani de zile. Ceea ce am reușit noi să facem a fost podul, care avea 100 de ani și nu a fost niciodată reabilitat, în câteva luni îl terminăm. Am găsit pergolele care țineau plantele agățătoare, erau putrede, le-am înlocuit. Înlocuim cuva lacului, înlocuim, să se termine licitația zilele astea, locul de joacă, de asemenea care era de ani de zile vai de capul lui. Nu arată cum am vrea să arate, dar ne preocupăm,” a adăugat primarul.

Editor : A.P.