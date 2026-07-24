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Nicușor Dan: Un avion F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian românesc

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Foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit surselor Digi24.

Șeful statului a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită. Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat Nicușor Dan.

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Președintele a subliniat că autoritățile desfășoară cercetări la locul incidentului pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a intrat în spațiul aerian al României și pentru identificarea acesteia.

Deocamdată, șeful statului nu a oferit informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor.

Editor : Ana Petrescu

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