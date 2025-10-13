Live TV

Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-07-14 104752
Președintele României, Nicușor Dan. Foto. Administrația Prezidențială
Din articol
„Multe abuzuri rămân neraportate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau turorii legali” „Pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că violența împotriva copiilor „nu se justifică în nicio circumstanță”. „Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine.”, a adăugat șeful statului, în mesajul transmis luni, la Conferința Ministerială Regională privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor.

Mesajul președintelui Nicușor Dan a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial - Departamentul Politică Externă, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Salut organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, împreună cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru Violența împotriva Copiilor a acestui eveniment, care atinge un subiect sensibil, dar vital pentru societatea noastră – siguranța și protecția copiilor. Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci și urme invizibile în viața de adult. De modul în care ne vom crește copiii depinde viitorul nostru ca națiune”, a declarat Nicușor Dan, în mesajul său.

El a adăugat că raportului anual UNICEF 2024 arată că „situația rămâne alarmantă”.

„Doi din trei copii la nivel global sunt supuși regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din șase adolescente cu vârsta între 15 și 19 ani a fost victima violenței fizice sau sexuale din partea soțului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăiește în gospodării unde mama este victimă a violenței domestice”, a mai spus el.

„Multe abuzuri rămân neraportate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau turorii legali”

Nicușor Dan a mai precizat că „numărul real al copiilor abuzați este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece multe cazuri rămân neraportate sau nedeclarate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau tutorii legali”.

„Din nefericire, în unele comunități din regiunea noastră, violența împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violență, ci, în mod greșit, ca măsuri disciplinare. De aceea, este esențial să continuăm programele și acțiunile comune, atât la nivel național, cât și regional, pentru a preveni violența și a promova drepturile copiilor de a crește în siguranță, respect și demnitate. Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar și de schimbarea mentalităților”, a completat președintele României.

El a mai spus că, la nivel global, UNICEF a sprijinit în 119 țări consolidarea cadrului legislativ și de politici pentru combaterea abuzului și exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a violenței online.

Un moment de referință l-a constituit prima Conferință Ministerială Globală privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor, desfășurată la Bogotá în 2024, unde 113 guverne au adoptat noi angajamente politice și de finanțare pentru accelerarea acțiunilor. Dar să nu uităm, protecția copiilor nu cade doar în sarcina instituțiilor. Este responsabilitatea noastră comună, autorități, familie și școală.

Nu putem spune că nu s-au înregistrat și progrese. Conform UNICEF, 6,2 milioane de copii afectați de violență au primit servicii de sănătate, sociale, juridice sau de aplicare a legii în 110 țări, cifre care arată o creștere de 36% față de anul precedent. În plus, 759.000 de fete și femei din 19 țări au beneficiat de servicii de prevenire și protecție împotriva mutilării genitale feminine, iar 10,7 milioane de adolescente din 50 de țări au accesat programe de prevenire și îngrijire privind căsătoria timpurie”, a mai subliniat el.

„Pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități”

„Pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități”, a mai afirmat Dan.

„Eliminarea violenței împotriva copiilor presupune investiții substanțiale în educația incluzivă, în reformarea sistemelor școlare, în formarea cadrelor didactice și în sprijinirea familiilor aflate în situații vulnerabile. În egală măsură, autoritățile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecție, dar și mai active în ceea ce privește prevenția. Violența nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică, ci îmbracă multiple forme.

Mediul online și rețelele sociale necesită o atenție specială. Pe lângă dezvoltarea componentei critice a educației, trebuie să ne asigurăm că spațiul online, în care copiii petrec tot mai mult timp, nu se transformă într-un mediu agresiv, de natură să genereze probleme fizice și mentale pentru tineri. Este un subiect pe care trebuie să îl gestionăm cu atenție, în cooperare cu alte state.

În același timp, contextul regional din ultimii ani a fost marcat de schimbări profunde și presiuni externe. În urma agresiunii militare a Rusiei, zeci de mii de familii ucrainene s-au refugiat din calea războiului, iar aceste evoluții au subliniat și mai mult urgența unei acțiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepție”, a elaborat șeful statului.

Acesta a vorbit și despre lucrurile care funcționează în combaterea violenței împotriva copiilor.

Știm ce funcționează, a spus Nicușor Dan:

  • prevenirea universală prin programe școlare și siguranță online;
  • sprijinul timpuriu pentru familii, pentru a preveni separarea și trauma;
  • sisteme de justiție și protecție sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează.

„Nu ne lipsesc soluțiile. Ceea ce ne lipsește este curajul de a le implementa pe scară largă. Această Conferință nu este doar o întâlnire. Este o oportunitate ca angajamentele sa devină acțiuni concrete pentru eliminarea violenței împotriva copiilor. Vă invit pe toți ca, în aceste zile, să elaborăm planuri naționale clare, cu obiective măsurabile și responsabilitate reală. Să transformăm promisiunile în rezultate.

Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății. Și, împreună, putem alege un alt drum”,a  conchis președintele Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Digi Sport
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Trump declară în...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
Vladimir Putin
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a...
Ultimele știri
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan delegatie australia
România și Australia își consolidează cooperarea: Nicușor Dan încurajează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Anna-Riatti_avatar_1697025970
De ce România trebuie să facă o prioritate din sănătatea mintală a copiilor și adolescenților
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila
Rafila îl atacă pe consilierul prezidențial Ludovic Orban, după ce acesta a criticat PSD: A debutat nepotrivit în echipa președintelui
birou munca de acasa firme afaceri laptop angajat
Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Ce mai prevede legea promulgată de Nicușor Dan
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în Fecioară. Zodiile care vor avea noroc pe toate planurile
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...