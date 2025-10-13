Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății

Președintele Nicușor Dan a afirmat că violența împotriva copiilor „nu se justifică în nicio circumstanță”. „Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine.”, a adăugat șeful statului, în mesajul transmis luni, la Conferința Ministerială Regională privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor.

Mesajul președintelui Nicușor Dan a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial - Departamentul Politică Externă, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Salut organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, împreună cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru Violența împotriva Copiilor a acestui eveniment, care atinge un subiect sensibil, dar vital pentru societatea noastră – siguranța și protecția copiilor. Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci și urme invizibile în viața de adult. De modul în care ne vom crește copiii depinde viitorul nostru ca națiune”, a declarat Nicușor Dan, în mesajul său.

El a adăugat că raportului anual UNICEF 2024 arată că „situația rămâne alarmantă”.

„Doi din trei copii la nivel global sunt supuși regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din șase adolescente cu vârsta între 15 și 19 ani a fost victima violenței fizice sau sexuale din partea soțului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăiește în gospodării unde mama este victimă a violenței domestice”, a mai spus el.

Nicușor Dan a mai precizat că „numărul real al copiilor abuzați este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece multe cazuri rămân neraportate sau nedeclarate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau tutorii legali”.

„Din nefericire, în unele comunități din regiunea noastră, violența împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violență, ci, în mod greșit, ca măsuri disciplinare. De aceea, este esențial să continuăm programele și acțiunile comune, atât la nivel național, cât și regional, pentru a preveni violența și a promova drepturile copiilor de a crește în siguranță, respect și demnitate. Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar și de schimbarea mentalităților”, a completat președintele României.

El a mai spus că, la nivel global, UNICEF a sprijinit în 119 țări consolidarea cadrului legislativ și de politici pentru combaterea abuzului și exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a violenței online.

Un moment de referință l-a constituit prima Conferință Ministerială Globală privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor, desfășurată la Bogotá în 2024, unde 113 guverne au adoptat noi angajamente politice și de finanțare pentru accelerarea acțiunilor. Dar să nu uităm, protecția copiilor nu cade doar în sarcina instituțiilor. Este responsabilitatea noastră comună, autorități, familie și școală.

Nu putem spune că nu s-au înregistrat și progrese. Conform UNICEF, 6,2 milioane de copii afectați de violență au primit servicii de sănătate, sociale, juridice sau de aplicare a legii în 110 țări, cifre care arată o creștere de 36% față de anul precedent. În plus, 759.000 de fete și femei din 19 țări au beneficiat de servicii de prevenire și protecție împotriva mutilării genitale feminine, iar 10,7 milioane de adolescente din 50 de țări au accesat programe de prevenire și îngrijire privind căsătoria timpurie”, a mai subliniat el.

„Pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități”, a mai afirmat Dan.

„Eliminarea violenței împotriva copiilor presupune investiții substanțiale în educația incluzivă, în reformarea sistemelor școlare, în formarea cadrelor didactice și în sprijinirea familiilor aflate în situații vulnerabile. În egală măsură, autoritățile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecție, dar și mai active în ceea ce privește prevenția. Violența nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică, ci îmbracă multiple forme.

Mediul online și rețelele sociale necesită o atenție specială. Pe lângă dezvoltarea componentei critice a educației, trebuie să ne asigurăm că spațiul online, în care copiii petrec tot mai mult timp, nu se transformă într-un mediu agresiv, de natură să genereze probleme fizice și mentale pentru tineri. Este un subiect pe care trebuie să îl gestionăm cu atenție, în cooperare cu alte state.

În același timp, contextul regional din ultimii ani a fost marcat de schimbări profunde și presiuni externe. În urma agresiunii militare a Rusiei, zeci de mii de familii ucrainene s-au refugiat din calea războiului, iar aceste evoluții au subliniat și mai mult urgența unei acțiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepție”, a elaborat șeful statului.

Acesta a vorbit și despre lucrurile care funcționează în combaterea violenței împotriva copiilor.

Știm ce funcționează, a spus Nicușor Dan:

prevenirea universală prin programe școlare și siguranță online;

sprijinul timpuriu pentru familii, pentru a preveni separarea și trauma;

sisteme de justiție și protecție sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează.

„Nu ne lipsesc soluțiile. Ceea ce ne lipsește este curajul de a le implementa pe scară largă. Această Conferință nu este doar o întâlnire. Este o oportunitate ca angajamentele sa devină acțiuni concrete pentru eliminarea violenței împotriva copiilor. Vă invit pe toți ca, în aceste zile, să elaborăm planuri naționale clare, cu obiective măsurabile și responsabilitate reală. Să transformăm promisiunile în rezultate.

Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății. Și, împreună, putem alege un alt drum”,a conchis președintele Nicușor Dan.

