O nouă serie de acuzații vizează activitatea medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Familia unei femei de 42 de ani, care a murit la scurt timp după externare, susține că pacienta nu ar fi primit îngrijirile medicale necesare în perioada în care a fost internată. Unitatea medicală a fost recent în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale.

Potrivit informațiilor furnizate de familie, femeia în vârstă de 42 de ani a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Constanța în data de 29 decembrie. Aceasta suferea de cancer și avea mai multe afecțiuni asociate. După externare, starea ei s-a agravat, iar ulterior a decedat.

Aparținătorii susțin că, pe durata spitalizării, pacienta nu ar fi beneficiat de un tratament adecvat, raportat la gravitatea stării sale. În acest context, familia invocă suspiciuni de neglijență medicală.

Ca urmare a suspiciunilor, familia a depus mai multe plângeri. Una a fost transmisă către Ministerul Sănătății. Alte sesizări au fost depuse la Direcția de Sănătate Publică și la Colegiul Medicilor.

Familia afirmă că îngrijirea medicală acordată în timpul internării nu ar fi fost corespunzătoare și solicită verificări amănunțite privind modul în care a fost tratată pacienta.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Constanța resping acuzațiile și susțin că femeia a fost internată într-o stare extrem de gravă. Conducerea unității medicale precizează că, în paralel cu sesizările depuse de familie, a fost demarată și o anchetă internă pentru a clarifica circumstanțele cazului.

Acest nou caz apare pe fondul unor controverse recente legate de activitatea spitalului. În ultimele luni, unitatea medicală a fost în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale, situație în care a fost deschisă, de asemenea, o anchetă internă.

