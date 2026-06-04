În timp ce sindicatele organizează proteste, la Ministerul Muncii continuă consultările pe legea salarizării. Astăzi vin la negocieri reprezentanți ai administrației publice şi cei cu funcție de demnitate publică. În aceste domenii, salariile ar creşte din 2027.

Consultările privind noua lege a salarizării continuă miercuri, când ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, se întâlnește cu reprezentanții administrației publice și cu cei care ocupă funcții de demnitate publică pentru a discuta forma finală a proiectului.

Potrivit variantei actuale a legii, salariile demnitarilor ar urma să crească semnificativ. Astfel, președintele României ar putea avea un salariu net de 19.200 de lei, cu aproximativ 4.700 de lei mai mult decât în prezent.

De asemenea, un director general din administrația publică ar urma să aibă un coeficient de salarizare de 2,51, ceea ce s-ar traduce printr-un salariu brut de 10.291 de lei. Senatorii și deputații ar putea beneficia de o majorare de aproximativ 3.400 de lei, urmând să ajungă la un salariu net de 14.391 de lei. În cazul în care proiectul va fi adoptat în forma actuală, președinții celor două camere ale Parlamentului ar urma să câștige aproape 18.000 de lei net lunar.

Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat marți seară, după o vizită de lucru la Bruxelles, că Executivul nu susține majorarea salariilor demnitarilor în actualul context bugetar. Acesta a precizat că ia în calcul înghețarea sau eșalonarea acestor creșteri.

În același timp, ministrul a dat asigurări că niciun salariu din sectorul public nu va fi diminuat prin noua lege.

Proiectul este considerat esențial pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar adoptarea sa este legată de accesarea unei tranșe de aproximativ 700 de milioane de euro din fondurile europene.

Totuși, noua lege continuă să genereze nemulțumiri în rândul sindicatelor din educație și sănătate. Reprezentanții acestora susțin că, în pofida promisiunilor privind menținerea salariilor de bază, o parte dintre angajați ar putea înregistra scăderi ale veniturilor totale, ca urmare a modificării unor sporuri și indemnizații.

Discuțiile pe marginea proiectului vor continua până la 15 iunie, perioadă în care autoritățile și partenerii sociali încearcă să ajungă la o formă finală a legii salarizării.

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Editor : C.A.