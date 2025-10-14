Noi informații despre accidentul grav provocat de un șofer teribilist care a călcat o mamă și pe fetița ei de 2 ani pe o trecere de pietoni de pe șoșeaua Berceni și care se lăuda în online că circulă pe străzi cu viteze de peste 240km/h. Femeia care a murit a fost aruncată de pe trecere și lovită de alte două mașini. Surse din anchetă au spus, pentru Digi24, că unul dintre ceilalți doi conducători auto peste care a căzut femeia a ieșit pozitiv la amfetamină.

Tânărul șofer care a lovit femeia pe trecerea de pietoni a fost reținut pentru 24 de ore.

Problema trecerii de pietoni este că pe sensul către București este foarte aglomerat din cauza lucrărilor care se fac la noul pasaj de la Apărătorii Patriei și traversarea se face printre mașini. Șoseaua are două benzi pe fiecare sens. În momentul în care femeia a traversat a fost lovită de șoferul care a aruncat-o apoi pe contrasens în fața altor două mașini.

Toți cei trei șoferi au fost testați pentru substanțe și pentru alcool, iar unul dintre ei a ieșit pozitiv pentru amfetamine, conform informațiilor Digi24.

„Permanent se întâmplă asta și vina directă este a autorităților din România care nu se ocupă deloc absolut deloc, nu le interesează practic siguranța rutieră. Siguranța rutieră este abandonată. Nimeni nu vrea să audă de asta. Nu se face educație rutieră în școala generală, ceea ce înseamnă că tinerii noștri habar nu au, nu înțeleg care este responsabilitatea și care este riscul când te deplasezi pe drumurile publice. În școala de șoferi te învață doar să pornești de pe loc, să frânezi, să oprești la stop. Dacă ai și semnalizat, deja ești bun de șofer”, a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, la Digi24.

El a mai spus că statul român este „imun” la cifrele din România privind accidentele rutiere, decese și răniți.

„Consumăm 7 miliarde de euro de la buget, încă vreo 3 miliarde de euro prin sistemul de asigurări. Avem cei mai mulți morți, cei mai mulți răniți. Adică cinci morți pe zi, 10 răniți grav și 70-80 de răniți ușor. Și statul român este imun. Nimeni nu educă pe nimeni, nimeni nu urmărește pe nimeni. Doar când apar astfel de situații, atunci se întâmplă ceva”, a conchis Titi Aur.

Editor : Ana Petrescu