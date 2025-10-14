Live TV

Video Noi date din accidentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni: Unul dintre șoferii implicați a ieșit pozitiv la drug test

Data actualizării: Data publicării:
accident berceni
Captură foto: Digi24

Noi informații despre accidentul grav provocat de un șofer teribilist care a călcat o mamă și pe fetița ei de 2 ani pe o trecere de pietoni de pe șoșeaua Berceni și care se lăuda în online că circulă pe străzi cu viteze de peste 240km/h. Femeia care a murit a fost aruncată de pe trecere și lovită de alte două mașini. Surse din anchetă au spus, pentru Digi24, că unul dintre ceilalți doi conducători auto peste care a căzut femeia a ieșit pozitiv la amfetamină.

Tânărul șofer care a lovit femeia pe trecerea de pietoni a fost reținut pentru 24 de ore.

Problema trecerii de pietoni este că pe sensul către București este foarte aglomerat din cauza lucrărilor care se fac la noul pasaj de la Apărătorii Patriei și traversarea se face printre mașini. Șoseaua are două benzi pe fiecare sens. În momentul în care femeia a traversat a fost lovită de șoferul care a aruncat-o apoi pe contrasens în fața altor două mașini.

Toți cei trei șoferi au fost testați pentru substanțe și pentru alcool, iar unul dintre ei a ieșit pozitiv pentru amfetamine, conform informațiilor Digi24.

Citește și: Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit. Șoferul se lăuda cu vitezele mari

„Permanent se întâmplă asta și vina directă este a autorităților din România care nu se ocupă deloc absolut deloc, nu le interesează practic siguranța rutieră. Siguranța rutieră este abandonată. Nimeni nu vrea să audă de asta. Nu se face educație rutieră în școala generală, ceea ce înseamnă că tinerii noștri habar nu au, nu înțeleg care este responsabilitatea și care este riscul când te deplasezi pe drumurile publice. În școala de șoferi te învață doar să pornești de pe loc, să frânezi, să oprești la stop. Dacă ai și semnalizat, deja ești bun de șofer”, a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, la Digi24.

El a mai spus că statul român este „imun” la cifrele din România privind accidentele rutiere, decese și răniți.

„Consumăm 7 miliarde de euro de la buget, încă vreo 3 miliarde de euro prin sistemul de asigurări. Avem cei mai mulți morți, cei mai mulți răniți. Adică cinci morți pe zi, 10 răniți grav și 70-80 de răniți ușor. Și statul român este imun. Nimeni nu educă pe nimeni, nimeni nu urmărește pe nimeni. Doar când apar astfel de situații, atunci se întâmplă ceva”, a conchis Titi Aur.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
sofer la volan
Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea...
Ultimele știri
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Fâșia Gaza
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste”
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie și un copil pe șoseaua Berceni a fost reținut
barbat catuse arestat
Urmărire spectaculoasă pe străzile Capitalei. Imagini cu momentul arestării unor tineri care au vrut să fure de pe un șantier
accident
O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele
accident
Doi bărbaţi au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de o maşină și au fost aruncați pe contrasens
Accident A1
Momentul în care șoferul unei autoutilitare pierde controlul volanului. Accident pe A1 surprins cu o cameră de bord
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Cum este corect: 'învie' sau 'înviază'? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...