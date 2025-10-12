Live TV

Video Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale

Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
doctor, cezariana, nastere
Foto: Shutterstock

Ies la iveală noi date în cazul gravidei care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, în Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă. Între timp știm că gravida era din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și a ales să nască la spitalul privat din Constanța după ce mai multe clinici din București ar fi refuzat să-i accepte cererea de naștere pe cale naturală, din cauza istoricului medical. Soțul femeii ar fi cerut medicilor constanțeni să facă totul pentru a proteja uterul femeii, pentru că și-ar fi dorit șase copii, iar una dintre explicațiile pentru care cuplul ar fi refuzat intervenții chirurgicale care ar fi putut să o salveze pe femeie ar putea fi de natură religioasă.

Atât colegilor medicilor din Constanța, cât și direcția sanitară din acest județ verifică toate documentele medicale ale pacientei care se află la spitalul privat în care a născut și toată lumea încearcă să găsească o explicație pentru faptul că atât pacienta, cât și soțul ei au refuzat atât cezariană, cât și histerectomia, practic îndepărtarea uterului în mod chirurgical, pentru a-i salva viața.  Spitalul privat a venit cu noi lămuriri în acest caz, iar conducerea spune că există o secție ATI în cadrul spitalului, dar din infromațiile Digi24, la nivel minim: Are trei paturi, însă spitalul privat are contract cu Spitalul Județean din Constanța pentru a transfera cazurile grave. De asemenea, există în acest spital și unitate de transfuzie sanguină.

În cazul acestei femei, nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii de la clinica din București, unde tânăra făcuse fertilizarea in vitro. Pacienta era din Giurgiu, nu din Constanța, și ar fi ales să nască în Constanța pentru că aici ar fi găsit o clinică dispusă să accepte nașterea naturală, conform dorinței sale. Femeia a încercat și în București, la mai multe spitale, însă a fost refuzată, având în vedere că avea și trombofilie. Pacienta a completat la acest spital privat și un plan de naștere, document în care ar fi specificat clar că își dorește nașterea naturală și că refuză alte intervenții medicale.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea naturală s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp pacienta a început să piardă foarte mult sânge și cheaguri în cantitate semnificativă. Atunci, echipa medicală a decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, respectiv hiserectomia (extirparea uterului, n.r.), pentru a-i salva viața.

Reprezentanții spitalului spun că pacienta și soțul au refuzat această operație, asumându-și toate riscurile, inclusiv acela al decesului. Intervenția, totuși, a fost efectuată. A fost făcută o comisie în cadrul spitalului, pentru că era vorba de viața pacientei, în timp ce medicii explicau urgența intervenției soțului pacientei. Din informațiile Digi24, bărbatul ar fi afirmat că el își dorește șase copii și că medicii trebuie să protejeze uterul soției sale.

Femeia suferea de trombofilie, o afecțiune care crește riscul de complicații în sarcină. A născut însă pe cale naturală, până la urmă. Copilul este într-o stare bună

Toată lumea încearcă să găsească o explicație pentru toate aceste refuzuri ale gravidei și ale soțului ei, iar un răspuns ar fi de natură religioasă, însă acest aspect urmează să fie clarificat în cadrul anchetelor care se află în desfășurare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
3
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
bancnote false 100 euro prop copy
4
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Digi Sport
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De...
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi...
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să...
Screenshot 2025-10-12 at 08.52.53
Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din...
Ultimele știri
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat trei zile fără curent, iar ministrul Energiei a cerut să cadă capete
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Urmărire în viteză pe străzile din Constanța: polițiștii l-au pierdut pe șofer, dar l-au prins pe pasagerul din dreapta
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național”
bani falși
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
pescar tine in mana un pastrav curcubeu
Păstrăvul curcubeu poate fi crescut de-acum și în Marea Neagră. Cum s-au dezvoltat peștii, într-un an, în apa sărată a mării
ploaie torentiala,
Cantități uriașe de ploi în județul Constanța: s-au înregistrat şi 174,5 l/mp. Care este situația actuală
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și...
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Diane Keaton nu știa nimic despre "Nașul" când a primit rolul care a consacrat-o: "Nu aveam idee despre ce e...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu