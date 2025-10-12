Ies la iveală noi date în cazul gravidei care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, în Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă. Între timp știm că gravida era din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și a ales să nască la spitalul privat din Constanța după ce mai multe clinici din București ar fi refuzat să-i accepte cererea de naștere pe cale naturală, din cauza istoricului medical. Soțul femeii ar fi cerut medicilor constanțeni să facă totul pentru a proteja uterul femeii, pentru că și-ar fi dorit șase copii, iar una dintre explicațiile pentru care cuplul ar fi refuzat intervenții chirurgicale care ar fi putut să o salveze pe femeie ar putea fi de natură religioasă.

Atât colegilor medicilor din Constanța, cât și direcția sanitară din acest județ verifică toate documentele medicale ale pacientei care se află la spitalul privat în care a născut și toată lumea încearcă să găsească o explicație pentru faptul că atât pacienta, cât și soțul ei au refuzat atât cezariană, cât și histerectomia, practic îndepărtarea uterului în mod chirurgical, pentru a-i salva viața. Spitalul privat a venit cu noi lămuriri în acest caz, iar conducerea spune că există o secție ATI în cadrul spitalului, dar din infromațiile Digi24, la nivel minim: Are trei paturi, însă spitalul privat are contract cu Spitalul Județean din Constanța pentru a transfera cazurile grave. De asemenea, există în acest spital și unitate de transfuzie sanguină.

În cazul acestei femei, nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii de la clinica din București, unde tânăra făcuse fertilizarea in vitro. Pacienta era din Giurgiu, nu din Constanța, și ar fi ales să nască în Constanța pentru că aici ar fi găsit o clinică dispusă să accepte nașterea naturală, conform dorinței sale. Femeia a încercat și în București, la mai multe spitale, însă a fost refuzată, având în vedere că avea și trombofilie. Pacienta a completat la acest spital privat și un plan de naștere, document în care ar fi specificat clar că își dorește nașterea naturală și că refuză alte intervenții medicale.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea naturală s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp pacienta a început să piardă foarte mult sânge și cheaguri în cantitate semnificativă. Atunci, echipa medicală a decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, respectiv hiserectomia (extirparea uterului, n.r.), pentru a-i salva viața.

Reprezentanții spitalului spun că pacienta și soțul au refuzat această operație, asumându-și toate riscurile, inclusiv acela al decesului. Intervenția, totuși, a fost efectuată. A fost făcută o comisie în cadrul spitalului, pentru că era vorba de viața pacientei, în timp ce medicii explicau urgența intervenției soțului pacientei. Din informațiile Digi24, bărbatul ar fi afirmat că el își dorește șase copii și că medicii trebuie să protejeze uterul soției sale.

Femeia suferea de trombofilie, o afecțiune care crește riscul de complicații în sarcină. A născut însă pe cale naturală, până la urmă. Copilul este într-o stare bună

Toată lumea încearcă să găsească o explicație pentru toate aceste refuzuri ale gravidei și ale soțului ei, iar un răspuns ar fi de natură religioasă, însă acest aspect urmează să fie clarificat în cadrul anchetelor care se află în desfășurare.