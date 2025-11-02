Meteorologii atrag atenția că România traversează o perioadă mult mai caldă pentru această perioadă a anului. Ba mai mult, zilele acestea s-au stabilit noi recorduri de temperaturi în mai multe orașe ale țării. Conform directorului general ANM Elena Mateescu, temperaturile vor începe să scadă de marți.

Meteorologii anunță că în această perioadă au fost stabilite noi recorduri de temperaturi.

„Traversăm o perioadă mult mai caldă cu mult mai caldă pentru un debut de lună noiembrie în țara noastră. Ieri 25 de grade la Oravița, Reșita. Nu în ultimul rând în Capitală 20 de grade Celsius. Ziua de 1 noiembrie 2025 a adus și un record la Vărădia de Mureș, 25,1 grade Celsius față de recordul de 24,8 înregistrat anterior. În această dimineață la Oravița, 17,6 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură minimă pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători în țara noastră”, afirmat Elena Mateescu la Digi24.

Vremea s-ar putea însă răci de marți. Cu toate astea, temperaturile vor fi în continuare peste normalul acestei perioade.

„Azi, o zi foarte călduroasă cu un ecart între 15 până la 24 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Ne apropiem de pragul unei zile de vară. Ziua de mâine va aduce o ușoară răcire în special în jumătatea nordică a țării acolo unde maximele nu vor mai depăși 15 grade Celsius, în timp ce în sud vor mai fi valori de până la 22-23 de grade.

De marți temperaturile vor scădea în toată țara, ecartul să fie cuprins între 9-15 grade. Discutăm de o vreme ușor mai caldă decât perioada în care ne aflăm. Prima jumătate a lunii noiembrie are în medie temperaturi mai coborâte față de Octombrie. De aceea, valori de peste 15-16 grade reprezintă peste ce ar fi normal.

Alternanța perioadelor mai calde urmate de perioade mai reci nu va fi exclusă, având în vedere acest tipar de vreme normală care devine din ce în ce mai evident”, a conchis directorul ANM.

Editor : I.B.