Live TV

Video Noi recorduri de temperaturi în România. ANM anunță de când s-ar putea răci vremea

Data actualizării: Data publicării:
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Temperaturile ridicate vor continua și în următoarele zile Foto: Shutterstock

Meteorologii atrag atenția că România traversează o perioadă mult mai caldă pentru această perioadă a anului. Ba mai mult, zilele acestea s-au stabilit noi recorduri de temperaturi în mai multe orașe ale țării. Conform directorului general ANM Elena Mateescu, temperaturile vor începe să scadă de marți. 

Meteorologii anunță că în această perioadă au fost stabilite noi recorduri de temperaturi. 

„Traversăm o perioadă mult mai caldă cu mult mai caldă pentru un debut de lună noiembrie în țara noastră. Ieri 25 de grade la Oravița, Reșita. Nu în ultimul rând în Capitală 20 de grade Celsius. Ziua de 1 noiembrie 2025 a adus și un record la Vărădia de Mureș, 25,1 grade Celsius față de recordul de 24,8 înregistrat anterior. În această dimineață la Oravița, 17,6 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură minimă pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători în țara noastră”,  afirmat Elena Mateescu la Digi24. 

Vremea s-ar putea însă răci de marți. Cu toate astea, temperaturile vor fi în continuare peste normalul acestei perioade. 

„Azi, o zi foarte călduroasă cu un ecart între 15 până la 24 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Ne apropiem de pragul unei zile de vară. Ziua de mâine va aduce o ușoară răcire în special în jumătatea nordică a țării acolo unde maximele nu vor mai depăși 15 grade Celsius, în timp ce în sud vor mai fi valori de până la 22-23 de grade. 

De marți temperaturile vor scădea în toată țara, ecartul să fie cuprins între 9-15 grade. Discutăm de o vreme ușor mai caldă decât perioada în care ne aflăm. Prima jumătate a lunii noiembrie are în medie temperaturi mai coborâte față de Octombrie. De aceea, valori de peste 15-16 grade reprezintă peste ce ar fi normal. 

Alternanța perioadelor mai calde urmate de perioade mai reci nu va fi exclusă, având în vedere acest tipar de vreme normală care devine din ce în ce mai evident”, a conchis directorul ANM. 

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
3
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Bratislava
4
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
5
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Digi Sport
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
comemorare victime colectiv
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici...
Președintele SUA, Donald Trump.
Trump amenință o „țară în dizgrație” cu o intervenție militară...
WhatsApp Image 2025-06-21 at 11.20.22_1cdb4348
Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria. Când se suspendă...
Imagine cu unul dintre câinii cu blana albastră de la Cernobîl.
Un expert ucrainean lămureşte misterul câinilor albaştri de la...
Ultimele știri
Cătălin Drulă este lansat astăzi candidat oficial al USR la Primăria Capitalei. Președintele Nicușor Dan, prezent la eveniment
Alegeri locale 2025. A început perioada electorală: Până când se pot depune candidaturile și când începe campania
O familie de influenceri cu milioane de fani se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
peisaj de toamnă în parc
Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est
parc vreme frumoasa
După ploi, vine un weekend cu vreme blândă. Șefa ANM anunță până la cât vor urca temperaturile în țară
ploaie oameni cu umbrele foto inquam photos
Șefa ANM, despre acuzațiile că nu au existat fenomene de cod roșu în Capitală: Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972
oameni cu umbrela
Noi date meteo de la șefa ANM. „Cod portocaliu în următoarele ore, toată zona de sud-est cu ploi și vânt de 70 km/h”, anunță Mateescu
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Explicațiile Elenei Mateescu. HARTĂ
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine...
Fanatik.ro
Turneu de fotbal încheiat la spital: 20 fotbaliști români afectați. Antrenorul juniorilor face acuzații grave
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
S-a aflat de ce a dispărut Victor Pițurcă din viața publică timp de 10 ani. Adevărul pe care mulți nu-l...
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi Sport
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Muzica poate contribui la reducerea riscului de demenţă cu până la 40%. Explicațiile cercetătorilor
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles