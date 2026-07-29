Noi reguli pentru firmele de dezinsecție și deratizare din București. Consiliul General a aprobat procedura de autorizare

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, în şedinţa de miercuri, un proiect de hotărâre privind o nouă procedură de autorizare a operatorilor economici care prestează servicii de salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele ce nu sunt incluse în Programul Unitar de Acţiune.

Potrivit referatului de aprobare al hotărârii, în prezent, Primăria Municipiului Bucureşti emite autorizaţia pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe teritoriul municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 252/2019, scrie Agerpres.

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Având în vedere abrogarea Ordinului ANRSC nr. 82/2015 şi înlocuirea acestuia cu Ordinul nr. 97/2025 se impune aprobarea unei noi proceduri de autorizare a operatorilor economici care prestează activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Hotărârea CGMB prin care se aprobă procedura de autorizare trebuie să fie formulată clar şi inteligibil, astfel încât operatorii economici care prestează serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare să cunoască cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească.

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Editor : Ana Petrescu