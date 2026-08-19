Părinții se tem că noile reguli pentru admiterea la liceu, care ar permite colegiilor să organizeze examene proprii pentru o parte dintre locuri, vor aduce un stres suplimentar pentru elevi și vor favoriza familiile care își permit meditații. Unii părinți vorbesc chiar despre riscul ca examenele să devină o „formalitate” și să apară „pile” la liceele dorite. Roxana Paraschiv, coordonator de program la Salvați Copiii, avertizează că introducerea unor probe suplimentare ar adânci diferențele dintre elevi și ar putea afecta sănătatea mintală a copiilor.

Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia privind admiterea la liceu. Dacă proiectul va rămâne în forma actuală, liceele vor putea organiza admitere separată pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, iar elevii care optează pentru această variantă vor susține probe direct la liceul respectiv.

Părinții care au transmis mesaje despre proiect critică în special lipsa de transparență și posibilitatea apariției unor fraude.

„Nu sunt de acord cu introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu deoarece, pe lângă faptul că este un stres suplimentar pentru elevi, nu sunt corecte, transparente și ridică mari suspiciuni de fraudare”, spune unul dintre părinți.

Un alt părinte consideră că măsura ar putea favoriza copiii unor persoane influente.

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„O nouă mizerie pe care unii politicieni, nu corecți, ca să fiu elegant, vor să o pună în practică. Probabil pentru copiii lor, ai acoliților, cunoscuților și care vor adânci incompetența și corupția”, este mesajul transmis de un părinte.

Există însă și părinți care susțin ideea examenului de admitere.

„Cred că este corect să existe examen, așa cum exista și înainte. Copiii trebuie să învețe ce este competitivitatea. Părinții le induc ideea că sunt buni, dar unii dintre ei nu știu lucruri elementare, ca să nu mai vorbesc de cei 7 ani de acasă. Să fie scoasă Evaluarea națională, să rămână doar Bacalaureatul și cine vrea la liceu să susțină examen de admitere pe specializare a fiecărui liceu. La fel ca la facultate, cu examen de admitere”, afirmă un alt părinte.

Un alt mesaj pune accentul pe riscul ca examenul să fie influențat de relațiile dintre părinți și reprezentanții liceelor.

„Acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei «șmecheri» care doresc neapărat ca fiul sau fiica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are medie corespunzătoare. Atunci vor intra în funcțiune pilele de la liceul pe care și-l dorește, iar examenul va deveni o formalitate”, susține un părinte.

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Salvați Copiii: Examenul suplimentar ar putea însemna meditații suplimentare

Roxana Paraschiv, coordonator de program la Salvați Copiii, atrage atenția că pregătirea pentru examene presupune deja, în multe cazuri, costuri suplimentare pentru familii.

„Și în prezent știm că pregătirea pentru examene a elevilor se bazează în mare parte pe asigurarea de pregătire contra cost, de meditații. În momentul în care autoritățile ar veni cu un examen suplimentar, care trebuie subliniat că pentru multe profiluri nu s-ar susține la aceleași materii ca și Evaluarea națională, ne temem că vom vorbi de meditații suplimentare și de costuri care se adaugă la o povară deja dificilă, mai ales pentru familiile cu un statut socio-economic mai puțin bun”, a declarat Paraschiv, miercuri la Digi24.

„Automat copiii din aceste familii nu fac decât să se lupte cu arme inegale într-un război în care nu au șanse”, a adăugat reprezentanta Salvați Copiii.

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Întrebată despre efectul unui examen în plus asupra elevilor, Paraschiv spune că presiunea asupra acestora începe cu mult înainte de clasa a VIII-a.

„Mi-e teamă că nu au stresul de la începutul anului. Au stresul măcar cu un an anterior înainte. Pregătirile pentru Evaluarea națională în multe familii nu încep în clasa a opta, încep din clasa a șasea, a șaptea sau chiar din clasa a cincea”, a explicat aceasta.

Paraschiv atrage atenția asupra nivelului ridicat al meditațiilor în rândul elevilor și spune că un examen suplimentar ar putea afecta echilibrul emoțional al copiilor.

„Incidența meditațiilor este uriașă la nivelul învățământului în general și la nivelul învățământului gimnazial în mod special. În momentul în care unor copii care deja simt o presiune uriașă legată de școală venim să le punem o sarcină în plus, un obstacol în plus, nu facem decât să le periclităm echilibrul și bunăstarea emoțională la o vârstă care și așa este foarte dificilă”, a spus coordonatoarea Salvați Copiii.

„Orice părinte și orice specialist care lucrează cu copiii vă poate spune că e o vârstă sensibilă și dacă le creăm o povară suplimentară la această vârstă sensibilă, le punem în pericol sănătatea mintală”, a adăugat ea.

Paraschiv: „Din păcate, nu” s-au gândit 100% la elevi

Întrebată dacă, în opinia sa, modificările din educație au fost gândite în primul rând din perspectiva elevilor, Paraschiv a răspuns negativ.

„Din păcate, nu. Și ceea ce vedem nu este neapărat efectul legii învățământului care a intrat în vigoare acum 3 ani. Să spunem cumva că de acum 3 ani se anticipa posibilitatea acestor examene. Dar acum observăm că metodologia de organizare, cu hibele pe care părinții și nu numai le-au sesizat deja, este pusă în discuție publică cu nici 3 săptămâni înainte de începutul anului școlar”, a declarat ea.

Potrivit reprezentantei Salvați Copiii, timpul pentru pregătirea procedurilor este foarte scurt.

„Unitățile de învățământ liceal care ar intenționa să organizeze concurs ar trebui ca la 15 septembrie să depună documentația completă la inspectorate. Deci, metodologia lasă foarte multe lucruri nelămurite. Semnele de întrebare sunt numeroase și sunt justificate, dacă ne uităm pe proiectul de document, iar timpul este foarte scurt”, a afirmat Paraschiv.

„Din această combinație e puțin probabil ca rezultatele să fie în interesul superior al copiilor”, a concluzionat aceasta.

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Aproape jumătate dintre elevi fac meditații

Datele prezentate de Salvați Copiii arată amploarea fenomenului meditațiilor. Potrivit Roxanei Paraschiv, aproape jumătate dintre copii fac meditații, iar o parte importantă dintre aceștia se pregătesc la cel puțin două materii.

„În primul rând, la total, dacă ne raportăm la tot sistemul de învățământ, aproape jumătate dintre copii fac meditații. Dintre cei care fac meditații, într-adevăr, jumătate fac la două materii, iar costurile sunt semnificative și sunt imposibile pentru familiile care și așa se luptă să facă față costurilor curente ale vieții”, a declarat Paraschiv.

Potrivit proiectului aflat în consultare publică, elevii ar putea avea astfel două trasee pentru admiterea la liceu: repartizarea computerizată pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională sau participarea la admiterea organizată de anumite licee pentru o parte dintre locurile disponibile. Pentru a putea participa la admiterea separată, elevul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la Evaluarea Națională.

Editor : Ana Petrescu