Noile taloane mov de pensie din 2026: Ce informații conțin, cine le primește și cum pot fi folosite în relația cu statul

Casa Națională de Pensii Publice distribuie, începând cu plata drepturilor din noiembrie 2026, un nou model de talon mov pentru pensionarii care primesc banii în cont bancar. Primele documente ajung la beneficiarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița și conțin informații detaliate despre sumele achitate.

Cupoanele au aceeași valoare ca modelele anterioare în relația cu instituțiile și autoritățile. Schimbarea formularului nu reprezintă, în sine, o recalculare sau o majorare a pensiei.

Ce este talonul mov de pensie

Talonul mov este documentul de informare prin care Casa de Pensii îi comunică beneficiarului date despre sumele plătite în cont curent sau în cont de card. Banii sunt virați prin bancă, iar cuponul oferă evidența drepturilor achitate.

Transmiterea sa este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Articolul 96 reglementează atât documentul trimis lunar la domiciliu, cât și posibilitatea primirii acestuia în format electronic, prin contul deschis în portalul CNPP.

Cine primește noul model

Prima etapă vizează beneficiarii plăților în cont din cele patru județe anunțate, respectiv Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Înlocuirea va continua progresiv, pentru reducerea riscurilor operaționale și identificarea eventualelor dificultăți întâmpinate de pensionari. CNPP nu a comunicat încă un calendar complet pentru restul țării.

Ce informații conține noul talon

Formularul are o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele din care rezultă dreptul de plată și include un cod QR. Pentru beneficiar, documentul este util atunci când dorește să consulte informațiile despre plata primită sau trebuie să le prezinte unei instituții.

Codul poate fi scanat cu ajutorul camerei unui telefon inteligent. Pe site-ul CNPP, secțiunea „Verificare electronică talon pensie” oferă acces la serviciul de verificare a autenticității documentului, prin butonul „Începe verificarea”.

Verificarea autenticității și consultarea talonului electronic sunt operațiuni diferite. Prima privește confirmarea documentului, în timp ce a doua permite beneficiarului să acceseze cuponul în contul personal.

Unde poate fi folosit cuponul de pensie

Un exemplu este eliberarea biletelor de tratament balnear prin sistemul administrat de CNPP. Criteriile pentru 2026 prevăd, pentru pensionarii sistemului public, prezentarea talonului aferent lunii anterioare celei în care începe sejurul. Este acceptat și documentul de informare electronic corespunzător.

Cuponul se prezintă împreună cu celelalte acte cerute pentru eliberarea biletului, inclusiv documentul de identitate și biletul de trimitere medicală. Existența talonului nu înlocuiește îndeplinirea condițiilor de acordare.

Este necesară o cerere pentru noul model?

Anunțul privind distribuirea nu prevede depunerea unei cereri și nici prezentarea la casa de pensii pentru validare. Documentele sunt oficiale și sunt tipărite de CNPP.

O procedură distinctă există pentru persoanele care doresc acces la e-Talon. Conform precizărilor instituției din septembrie 2026, cei care nu au optat anterior pentru acest serviciu trebuie să își exprime consimțământul în Portalul SPV al CNPP, prin bifarea opțiunii din secțiunea „E-Talon”. După generare, documentul poate fi consultat în contul personal.

Trebuie păstrate toate taloanele primite pe hârtie?

Legislația sistemului public nu prevede un termen general în care pensionarul este obligat să păstreze acasă fiecare cupon lunar. Actele normative reglementează transmiterea documentului către beneficiar și arhivarea realizată de instituții, fără să impună titularului constituirea unei arhive personale pe o anumită perioadă.

Păstrarea tuturor exemplarelor nu este, așadar, obligatorie. Din motive practice, este însă indicat ca pensionarul să nu renunțe la cel mai recent talon și la cele care consemnează modificări importante, diferențe de plată, rețineri neobișnuite ori sume acordate retroactiv.

Documentele pot fi utile atunci când apar neconcordanțe sau când titularul dorește să compare plățile primite în luni diferite. De asemenea, până la clarificarea unei situații, este recomandată păstrarea cupoanelor care indică o poprire, o corecție sau o schimbare a cuantumului.

În ce situații poate fi solicitat ultimul talon de pensie

Cuponul este folosit în principal pentru dovedirea venitului lunar și, în anumite împrejurări, a calității de pensionar. Solicitarea sa depinde de procedura urmată și de lista actelor stabilită de instituția competentă.

Un astfel de document poate apărea în dosarele pentru acordarea unor servicii ori beneficii sociale în cazul cărora veniturile solicitantului trebuie verificate. Autoritatea poate cere cel mai recent talon sau poate accepta o adeverință de venit ori un alt act echivalent. Din acest motiv, persoana interesată trebuie să consulte cerințele actualizate ale instituției la care depune cererea, deoarece documentația nu este identică în toate situațiile.

În relația cu autoritățile publice, varianta electronică produce aceleași efecte juridice ca documentul fizic. Instituțiile care îl solicită nu pot condiționa furnizarea informațiilor sau serviciilor de prezentarea exemplarului pe hârtie.

Ce se întâmplă dacă talonul nu a fost primit sau a fost pierdut

Pentru pensionarii care încasează drepturile în cont bancar, documentele de informare pe hârtie care nu au putut fi predate la domiciliu sunt păstrate la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Conform explicațiilor CNPP, taloanele nesolicitate sunt arhivate ulterior la nivelul structurilor județene ale Poștei Române sau al oficiilor de sector timp de 24 de luni. În această perioadă, documentul poate fi transmis la cererea beneficiarului ori a persoanei împuternicite. După expirarea intervalului, exemplarele sunt înaintate caselor teritoriale de pensii.

Editor : C.S.