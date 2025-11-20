Live TV

Postarea despre România a unei turiste din Italia a provocat ample discuții pe rețelele sociale. Femeia a povestit că, într-o cafenea din centrul Capitalei, a comandat un cappuccino și un croissant. Nota de plata a fost de 56 de lei. În jur de 11 euro, mai mult decât ar fi plătit în Italia, în Piața San Marco din Veneția. Când i-a spus barmanului acest lucru, acesta i-ar fi răspuns, citez: „Voi, italienii, aveți mulți bani.” Pornind de la această relatare, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment pentru a vedea la cât se ridică o notă de plată cu aceleași produse în România și Italia. 

„Cafeaua de specialitate este din ce în ce mai căutată, însă prețurile nu sunt cele mai mici. Într-o cafenea din București am plătit 12 lei pentru un capuccino, iar pentru un croissant cu unt am dat 7 lei. Așadar, în jur de 4 euro. Însă în centrul capitalei sau în zona de nord, prețurile sunt mai mari”, spune jurnalista Digi24 Amalia Dobre.

O turistă din Italia, venită în București, a fost impresionată de prețurile din cafenele.

Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, a oferit detalii despre cât costă o cafea în această țară.

„În Italia, cafeaua nu este neapărat un lux, este o necesitate. Italienii beau 2, 3 cafele pe zi. Eu, de exemplu, mi-am luat un espresso și un croissant cu ciocolată. În total am dat puțin peste 3 euro. 1,50 euro este cafeaua, 1,8 euro croissantul. Este, să spunem, un mic dejun tradițional în Italia.”

