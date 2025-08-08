Nou caz de violență domestică: O femeie de 76 de ani din Argeș a fost înjunghiată de soțul ei

O femeie în vârstă de 76 de ani a fost înjunghiată de soţul ei, vineri, în urma unui conflict, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Agresiunea a avut loc în locuinţa celor doi soţi din municipiul Piteşti, informează Agerpres.

„Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 76 de ani ar fi avut un conflict cu soţul acesteia, de 77 de ani, care ar fi înţepat-o cu un cuţit. Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la locuinţa acestora, depistându-l pe bărbatul în cauză”, se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, victimei i-au fost acordate primele îngrijiri, fiind ulterior preluată de un echipaj medical.

Cercetările în acest caz au fost preluate de poliţişti de investigaţii criminale, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale care se impun

Editor : M.L.