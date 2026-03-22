Nouă migranți egipteni, dintre care opt copii, au fost descoperiți de jandarmi ascunși într-un camion, pe Autostrada A1 București–Pitești, după ce un șofer a semnalat zgomote suspecte din semiremorcă. Aceștia au intrat în țară fără documente și nu aveau asupra lor bani sau acte de identitate.

Jandarmii au fost sesizați în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, de către un șofer staționat într-o benzinărie de pe Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti cu privire la faptul că dintr-un autocamion se aud zgomote suspecte, potrivit Agerpres.

„Jandarmii au intervenit prompt şi au solicitat deschiderea semiremorcii ansamblului de autovehicule. Acolo unde au depistat nouă persoane, care nu cunoşteau limba română. În urma verificărilor a reieşit faptul că cetăţenii, un adult şi opt copii minori, sunt de origine egipteană. Aceştia au relatat că au intrat în ţară fără forme legale, iar asupra lor nu au fost găsite documente de identitate sau sume de bani", arată un comunicat al IJJ Dâmboviţa.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru trafic de migranți și le-au înaintat polițiștilor pentru continuarea cercetării şi aplicarea măsurilor legale.

