Noul serviciu digital prin care utilizatorii pot alege ce date personale dezvăluie. Cum funcționează și cine îl poate folosi

Titularii Cărții Electronice de Identitate (CEI) au la dispoziție un serviciu digital prin care pot selecta informațiile personale pe care doresc să le comunice, fără a furniza întregul set de date asociat documentului. eIdentity este disponibil în HUB-ul Ministerului Afacerilor Interne și poate fi accesat inclusiv de pe telefonul mobil. Informațiile alese de utilizator sunt distribuite prin intermediul unui cod QR cu valabilitate de 10 minute, generat direct din platformă.

În contextul extinderii soluțiilor digitale, accesul simplificat la servicii publice electronice devine tot mai relevant pentru modernizarea administrației și pentru facilitarea interacțiunii cetățenilor cu instituțiile statului.

Ce este eIdentity și cine poate folosi serviciul

eIdentity este un serviciu disponibil în HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru titularii Cărții Electronice de Identitate. Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot accesa informațiile înscrise pe suportul electronic de stocare al documentului și pot decide ce elemente doresc să transmită într-o anumită situație.

Funcționalitatea oferă astfel posibilitatea selectării informațiilor relevante pentru scopul urmărit, fără a fi necesară comunicarea întregului set de date disponibile prin actul de identitate.

Cum poți partaja datele din Cartea Electronică de Identitate

Procedura presupune câteva etape realizate online. După autentificarea în HUB-ul MAI și accesarea serviciului eIdentity, utilizatorul selectează informațiile din actul său de identitate pe care dorește să le transmită. Ulterior, trebuie apăsat butonul „Distribuie datele mele printr-un cod QR”. Platforma generează astfel un cod care poate include toate elementele alese sau numai anumite informații, în funcție de opțiunea titularului.

Codul QR este valabil timp de 10 minute, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne. Caracterul temporar al acestuia înseamnă că modalitatea de distribuire este destinată unei utilizări punctuale, pentru situația în care persoana are nevoie să comunice datele selectate.

Cum poți demonstra că ai vârsta necesară pentru accesarea unui serviciu

Unul dintre exemplele oferite de autorități vizează situațiile în care o persoană trebuie să demonstreze că a împlinit vârsta necesară pentru accesarea unui anumit serviciu. Într-un asemenea caz, utilizatorul poate selecta informația relevantă și o poate distribui prin codul QR, fără să comunice în același timp și alte date personale care nu sunt necesare în contextul respectiv.

Astfel, titularul are posibilitatea de a controla mai precis informațiile pe care le furnizează, în loc să prezinte un set variat de date atunci când este necesară confirmarea unui singur element.

Serviciul poate fi accesat inclusiv de pe telefonul mobil, astfel că procesul nu presupune utilizarea exclusivă a unui computer. Este necesară însă autentificarea în HUB-ul MAI prin intermediul unui cont.

De ce este utilă selectarea datelor pe care le partajezi

Posibilitatea de a alege informațiile comunicate devine relevantă în situațiile în care nu este necesară furnizarea tuturor datelor asociate documentului de identitate. În loc să transmită mai multe elemente decât presupune o anumită verificare, titularul poate selecta ceea ce este relevant în acel context. Ministerul Afacerilor Interne sintetizează principiul pe care se bazează această funcționalitate prin mesajele „Tu alegi ce informații distribui” și „Tu păstrezi controlul asupra datelor tale”.

Prin eIdentity, Cartea Electronică de Identitate capătă astfel și o componentă practică pentru gestionarea informațiilor în mediul digital: titularul poate consulta datele disponibile pe suportul electronic și poate stabili ce informații transmite, în funcție de serviciul sau verificarea pentru care acestea sunt solicitate.

Editor : C.S.