Nu ai suficientă vechime pentru pensie și nu poți cumpăra anii lipsă? Ce sprijin financiar poți primi în 2026

Împlinirea vârstei de pensionare nu garantează acordarea unei sume dacă persoana nu a realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege. Pentru cei care nu au cei 15 ani necesari și nu își permit să cumpere perioada lipsă, posibilitățile depind de perioadele recunoscute, de situația familială și de starea de sănătate. Dacă nu există un drept de pensie, se poate solicita sprijin prin sistemul de asistență socială, cu respectarea condițiilor privind veniturile și bunurile deținute.

Ce se întâmplă dacă ajungi la vârsta pensionării fără 15 ani de cotizare

Regula generală pentru pensia pentru limită de vârstă cere îndeplinirea cumulativă a condiției de vârstă și a stagiului minim de cotizare contributiv. Potrivit Legii nr. 360/2023, acesta este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Prin urmare, o persoană care a ajuns la vârsta standard, dar are doar 10 sau 12 ani recunoscuți pentru stagiul minim, nu poate primi pensia obișnuită pentru limită de vârstă doar pe baza acelor ani. Vârsta standard depinde de data nașterii și de eșalonarea din lege, anexa 5.

Pragul de 15 ani nu trebuie confundat cu stagiul complet de cotizare. El este condiția minimă pentru deschiderea dreptului, nu o garanție privind valoarea pensiei.

De ce pensia minimă de 1.281 de lei nu se acordă automat

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută drept „pensie minimă”, nu înlocuiește anii de cotizare lipsă. Ea completează un drept de pensie deja stabilit. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) comunică faptul că beneficiarii sistemului public ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații sunt sub 1.281 de lei primesc lunar diferența.

Nivelul de 1.281 de lei este valabil în 2026. Indemnizația se acordă pensionarilor cu domiciliul în România, iar la stabilirea diferenței se însumează veniturile prevăzute de lege. De exemplu, o pensie stabilită la 900 de lei poate fi completată cu 381 de lei, dacă beneficiarul îndeplinește condițiile. În schimb, cine nu are drept la nicio pensie nu primește automat 1.281 de lei pentru că a împlinit vârsta pensionării și nu are venituri.

Primul demers: Verificarea stagiului la Casa de Pensii

Înainte de a concluziona că nu îndeplinesc condițiile, persoanele interesate pot cere o adeverință privind stagiul de la casa teritorială de pensii, inclusiv în format electronic. Verificarea trebuie să acopere evidențele instituției și documentele pentru perioadele care trebuie dovedite.

Carnetul de muncă și adeverințele eliberate în condițiile legii pot conta pentru activitatea de până la 31 martie 2001. Pentru perioadele ulterioare, evidența se bazează în principal pe declarațiile de asigurare. Dacă apar erori, normele de aplicare permit prezentarea altor documente doveditoare la depunerea cererii de pensionare.

Nu toate perioadele recunoscute în sistemul de pensii contează pentru cei 15 ani. Concediul pentru creșterea copilului, începând cu 1 ianuarie 2006, se ia în calcul la stagiul minim în condițiile legii. Studiile universitare și serviciul militar, ca perioade asimilate, nu completează acest prag potrivit regulii generale.

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Anii de asigurare din străinătate pot ajuta la obținerea pensiei

Persoanele care au lucrat și în alte state trebuie să declare aceste perioade Casei de Pensii. Valorificarea lor depinde de regulile europene sau de acordurile internaționale aplicabile, iar instituțiile competente verifică și confirmă durata asigurării.

De exemplu, 10 ani în România și 5 ani de asigurare într-un alt stat al Uniunii Europene, fără suprapuneri, pot permite îndeplinirea condiției de stagiu prin totalizare. Asta nu înseamnă că România plătește pensie pentru toți cei 15 ani: fiecare stat calculează drepturile pentru perioadele care îi revin, potrivit legislației sale.

Solicitantul trebuie să îndeplinească și condiția de vârstă pentru prestația cerută. Drepturile din două țări nu încep neapărat la aceeași dată, deoarece vârstele de pensionare pot fi diferite.

Pensia de urmaș: Când poate fi acordată fără vechime proprie

Pentru persoanele al căror soț sau soție a decedat, poate exista dreptul la pensie de urmaș. Condiția de bază este ca susținătorul decedat să fi fost pensionar sau să fi îndeplinit condițiile pentru o pensie. Beneficiarul nu trebuie să aibă propriul stagiu de 15 ani.

Soțul supraviețuitor poate primi pensia pe tot timpul vieții, de la vârsta standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Pentru o căsătorie de cel puțin 10 ani, dar sub 15, cuantumul se reduce cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la acest prag.

Există și situații de acordare înainte de vârsta standard: invaliditatea de gradul I sau II, decesul provocat de un accident de muncă ori de o boală profesională sau îngrijirea unui copil de până la șapte ani. Pentru soțul care nu îndeplinește aceste condiții, legea prevede și acordarea pentru șase luni de la deces. Aceste cazuri au condiții proprii, inclusiv limite privind anumite venituri din muncă.

Pentru un singur urmaș, procentul legal este de 50%, aplicat bazei prevăzute de lege. Dacă pensia pentru limită de vârstă a susținătorului, folosită în calcul, este de 3.000 de lei, dreptul ar fi de 1.500 de lei, în absența reducerilor. Exemplul nu se aplică automat oricărei pensii încasate de persoana decedată, deoarece baza de calcul diferă în funcție de situația acesteia.

Pensia de invaliditate: Condiții distincte de pragul de 15 ani

Pensia de invaliditate poate fi acordată unei persoane cu stagii contributive care nu a împlinit vârsta standard de pensionare și are capacitatea de muncă diminuată din cauza unei boli sau a unui accident. Pragul general de 15 ani al pensiei pentru limită de vârstă nu se aplică aici, însă legea cere un stagiu minim contributiv, stabilit diferit.

Demersul începe cu depunerea cererii și a documentelor medicale la cabinetul de expertiză medicală competent în funcție de domiciliu. Medicul expert al asigurărilor sociale evaluează capacitatea de muncă și emite decizia medicală. Ulterior, cererea de pensie se soluționează la casa teritorială.

Perioadele de asigurare voluntară și retroactivă excluse expres de lege nu pot fi folosite pentru condiția contributivă. Există o excepție pentru elevii, ucenicii și studenții afectați de accidente de muncă sau boli profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale, care pot avea dreptul fără stagiu contributiv.

Cuantumul se stabilește individual, în funcție de punctele realizate și de stagiul potențial acordat potrivit legii. Lipsa unui loc de muncă sau a banilor pentru cumpărarea vechimii nu este, în sine, motiv de pensionare pentru invaliditate.

Excepțiile pentru persoanele cu handicap grav sau deficiență vizuală gravă

Regula celor 15 ani are excepții în cazul pensiei pentru limită de vârstă. Persoanele cu handicap grav pot beneficia de reducerea vârstei standard cu 15 ani dacă au realizat, în condiții de handicap, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare și îndeplinesc cerințele privind certificatul cu valabilitate permanentă.

Separat, persoanele cu deficiență vizuală gravă pot primi pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă au realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet. Pentru un stagiu complet de 35 de ani, această fracție înseamnă 11 ani și 8 luni.

Simpla deținere a unui certificat nu este suficientă. Casa de Pensii verifică perioada contributivă realizată în condițiile legii și documentele care o confirmă.

Ce ajutor pot solicita persoanele fără drept de pensie

Dacă stagiul rămâne insuficient și nu există drept la altă pensie, persoana poate solicita venitul minim de incluziune, reglementat de Legea nr. 196/2016. Ajutorul de incluziune se acordă în funcție de venituri, de componența familiei și de bunurile deținute, fără o condiție privind anii de cotizare pentru pensie.

Suma maximă se actualizează periodic, iar nivelurile diferă de la un an la altul. În octombrie 2026, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 572 de lei lunar pentru o persoană singură cu vârsta de cel puțin 65 de ani, fără venituri luate în calcul și care îndeplinește condițiile legale. Pentru o persoană singură sub această vârstă, nivelul maxim este de 393 de lei. Aceste valori sunt stabilite înainte de aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Din august 2025, Legea nr. 141/2025 a extins contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS, 10%) și la ajutorul de incluziune. Contribuția se reține din sumă, deci cuantumul încasat este mai mic decât cel stabilit. De exemplu, dacă ajutorul stabilit ar fi de 572 de lei, după rețineri ar rămâne aproximativ 515 de lei. Suma de 572 de lei este doar un exemplu de calcul, până la confirmarea cuantumului în lege.

Dacă există venituri luate în calcul, ajutorul se determină, în principiu, ca diferență față de nivelul aplicabil, cu respectarea regulilor și excepțiilor legale. Pentru soții care locuiesc împreună se verifică situația familiei. Absența pensiei unuia dintre ei nu înseamnă că acesta primește separat cuantumul maxim pentru o persoană singură. Deținerea unor bunuri din lista de excludere poate împiedica acordarea.

Cum poate fi completat stagiul fără cumpărarea vechimii

Persoanele care pot lucra pot acumula perioada lipsă prin activitate pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. De exemplu, cine are 13 ani recunoscuți pentru stagiul minim poate ajunge la 15 prin încă doi ani de muncă asigurată, după confirmarea perioadelor de către Casa de Pensii.

Editor : C.S.