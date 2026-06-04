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Video „Nu se poate așa ceva!”. Oraș sub teroarea urșilor, zi și noapte. Peste 120 de apeluri la 112 în numai o lună

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ursi brasov
Numai luna trecută, oamenii au sunat de peste 120 de ori la 112, din cauza urșilor. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Localnicii din orașul Brașov se tem să mai iasă din case după lăsarea întunericului. Urșii își fac tot mai des apariția pe străzi, în apropierea locuințelor, în căutare de hrană, indiferent că e zi sau noapte. Numai luna trecută, oamenii au sunat de peste 120 de ori la Urgențe. „Nu se poate așa ceva!”, spun revoltați aceștia.

Localnicii spun că se tem sa mai iasă seara din casă. În ultima perioadă, urșii au venit pe străzi, printre case și blocuri, unde au și fost filmați.

„Aseară la 9 jumate și, când să intre, ursul la 10 metri de ea... Nu se poate așa ceva! Mă plimb cu nepotul, care are un an și 7 luni... Nu mai vin pe-aici, mă duc direct în parc, mi-e frică să mai vin pe-aici”, spune disperat un localnic.

„Am venit de 5 zile, de 5 zile RO-alert-ul întruna. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța, nu-l sperii, nu fugă... Cum ți-e norocul”, completează cu amărăciune altcineva.

„A trecut în partea asta și am impresia că se duce la containerul ăsta, la primul la intrare, unde e descoperit”, crede un alt localnic.

Autoritățile par copleșite de situație. Au eliminat deja 3 urși în ultima lună.

„Sunt foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față, avem 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maximum 15 exemplare. În această situație e clar că lucrurile degenerează”, explică viceprimarul orașului Brașov, Dan Ghiță.

Tot în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni, găsit pe Tâmpa deshidratat și înfometat, a fost preluat de o asociație de protecție a mediului.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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