Foto: Captură video Digi24

Zi de alegeri cu vreme mohorâtă și rece la București. Destule străzi sunt pustii. Unii bucureșteni nici măcar nu știu că astăzi își pot alege primarul următorilor doi ani și jumătate. Iar parte dintre cei care știu că-și pot vota noul edil-șef sunt dezinteresați. Alegerile din Capitală sunt organizate după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului, la prezidențialele din luna mai. Iată cu ce gânduri și speranțe au ieșit bucureștenii la urne.

- Noi umblăm să colindăm, leru-i ler...

Nici măcar colindătorii nu reușesc să scoată cartierele din amorțeală. E cam frig în București. Plouă mărunt... Multe străzi sunt goale, ceasul din fața primăriei generale e defect și câteva clădiri bătrâne se oglindesc în bălți. Așa-i ambientul prin unele locuri din oraș: anost. Este zi de alegeri. Pentru unii bucureșteni, evenimentul este... neinteresant. Alții... îl tratează cu respect, ori... doar îl bifează ca atare.

Reporter: Mergeți la vot astăzi?
Bărbat: Îîî... nu! Nici nu știam! Sincer!
Reporter: Trebuie să vă alegeți primarul general!
Bărbat: Da! Sigur! Sigur!
Reporter: Dar... nu știați?
Bărbat: Nu, nu! Nu știam pe ce dată e! Știam că sunt alegeri, dar nu știam că sunt astăzi.
Reporter: Și-o să mergeți astăzi?
Bărbat: După ce îmi fac așa o idee și să știu exact ce votez... da, sigur!

Reporter: Bună dimineața! Mergeți la vot?
Femeie: Chiar acum ne ducem.
Reporter: Ce așteptați de la noul primar?
Reporter: Schimbarea!

Reporter: Mergeți la vot?
Bărbat: Nu merg la vot!
Bărbat: Încă n-am votat! Dar e timp!

Bărbat: Nu-i mai trage inima pe oameni.
Reporter: Dar de ce nu-i mai trage inima pe oameni să voteze? Â
Bărbat: Știu eu? Întrebați-i! Sunt multe...

Reporter: Ce așteptați de la viitorul primar?
Bărbat: Să fie altfel decât precedenții!

În vremea asta, de pe unii pereți cade tencuiala, iar ceasul public de lângă primăria cea mare... e tăcut și defect. Dar nu contează! Cu sau fără el, în seara asta, târziu, bucureștenii își vor afla primarul următorilor doi ani și jumătate.

Iată ce au mai spus bucureștenii întâlniți pe stradă:

- Să fie un oraș frumos, curat și civilizație.

- Cu gânduri bune și pentru un București mai curat și un primar gospodar.

- Nu votăm noi, votează alții în locul nostru.

- Să fie un oraș cât mai accesibil pentru cei care locuiesc aici.

- O schimbare, mai bine pentru pensionari, copii, nepoți, pentru familie în general.

- Pentru copiii mei, pentru mine, pentru nepoții mei, pentru toată lumea și să-mi fac datoria. N-am lipsit niciodată.

- Să fie organizat, cinstit, să-și facă o echipă de oameni tineri, sau mai în vârstă, dar să fie profesioniști și să fie sinceri cu bucureștenii.

- Să vorbească cu oamenii și să ia în calcul toate lucrurile pe care le semnalează oamenii.

- Speranțe, toată lumea e cu mai bine. O campanie aproape inexistentă, un electorat segregat ca niciodată, de mult timp n-am mai văzut așa ceva. Nu știu, toată lumea votează cu gândul să schimbăm ce vedeți pe aici prin cartiere, pe străzi.

- Să fie cinstit.

- Să facă ce n-a facut nimeni, că locuri de parcare n-avem, că circulația e așa cum este, că aerul este nerespirabil ca zgomotul în intersecția în care trăim e îngrozitor, că transportul în comun lasă de dorit, că n-avem parcurile frumos aranjate, străzile cu gropi...

