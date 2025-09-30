Numărul cuplurilor din București care beneficiază de sprijinul de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro a fost suplimentat

Numărul persoanelor care pot beneficia în acest an de un sprijin de 15.000 de lei pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro a fost majorat de la 1.000 la 1.100, în baza unui amendament adoptat la proiectul de rectificare a bugetului Capitalei.

Iniţiativa a aparţinut Ancuţăi Comănici, consilier general PSD, care a invocat, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti de marţi, faptul că au fost ocupate deja cele 1.000 de locuri destinate programului.

Astfel, bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a fost majorat cu 1,5 milioane de lei, sumă diminuată de la veniturile PROEDUS.

De asemenea, a fost adoptat un amendament propus de primarul interimar, Stelian Bujduveanu, în baza căruia bugetul Administraţiei Străzilor este majorat cu 10 milioane de lei, cel al Muzeului Literaturii Române, cu un milion de lei, iar cel al Administraţiei Cimitirelor, cu două milioane de lei.

Consilierul general REPER Cătălin Teniţă a susţinut diminuarea sumei de 15 milioane de lei destinată târgului de Crăciun, însă amendamentul său nu a întrunit suficiente voturi. El a propus ca suma alocată CREART pentru evenimentul de Crăciun să fie de 8 milioane de lei, reducând astfel cu 20% cheltuielile.

„Anul trecut au fost mai puţin de 10 milioane. Anul acesta, putem să luăm în calcul toate inflaţiile posibile, dar este absolut anormal - în momentul în care vorbim de scăderi, de limitări de costuri - să creştem cu 50%”, a spus Teniţă, citat de Agerpres

Consilierul general AUR Ovidiu Zară a anunţat că grupul politic pe care îl reprezintă nu susţine proiectul de rectificare bugetară, în semn de protest faţă de faptul că partidul său nu a fost chemat la consultări.

De asemenea, el a catalogat drept "un semnal de alarmă" faptul că Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti nu a reuşit să acceseze 47 de milioane de lei din fonduri PNRR pentru construirea centrului de psihiatrie pediatrică de la Spitalul "Prof. Dr. Alexandru Obregia".

"Observ în acest buget că tăiem de la locuinţe. Tăiem de la STB, pe subvenţii, STB-ul riscând să intre în faliment. Tăiem de la sănătate. Tăiem de la termoficare şi va veni o iarnă grea. În schimb, acordăm sume în plus unor instituţii energofage. Observ că vreo 47 de milioane de lei din fonduri nerambursabile europene nu au fost luaţi de ASSMB. Nimeni nu spune absolut nimic. De ce am ratat banii aceştia europeni? (...) Este anormal să luăm de la locuinţe. Este acel bloc din Prelungirea Ghencea. Sunt 116 familii care au primit repartiţii, dar acel bloc nu este finalizat", a menţionat Zară.

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul un cetăţean care a atras atenţia asupra faptului că, potrivit Curţii de Conturi, PMB are o datorie de peste 400 de milioane la stimulentul pentru persoane cu dizabilităţi. El a susţinut că neaplicarea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune.

"Curtea de Conturi a stabilit în sarcina DGASMB şi a primarului general obligaţia ca respectivele sume să fie înscrise ca plăţi restante, nu ca angajamente legale neplătite la timp", a afirmat Cătălin Mosgoreanu.

Rectificarea bugetară prevede diminuarea veniturilor Municipiului Bucureşti cu 25 de milioane de lei, ajungând la 7.758.977.420 de lei. Veniturile ASSMB se diminuează cu 62 de milioane de lei, ajungând la 739 de milioane de lei, din care 47 de milioane reprezentau fonduri europene nerambursabile destinate construirii centrului de psihiatrie de la Spitalul "Obregia" (care nu va mai fi realizat cu fonduri PNRR). De asemenea, există o diminuare de patru milioane de lei a subvenţiilor la transportul în comun. Veniturile CREART vor creşte cu 15 milioane de lei şi ale ALPAB, cu 28 de milioane de lei, dintre care 15 milioane de lei pentru reparaţii curente şi 5 milioane de lei pentru echipamente de joacă.

