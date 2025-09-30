Live TV

Numărul cuplurilor din București care beneficiază de sprijinul de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro a fost suplimentat

Data publicării:
Cuplurile infertile vor putea beneficia de până la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate în țară prin programul FIV
Foto: Shutterstock

Numărul persoanelor care pot beneficia în acest an de un sprijin de 15.000 de lei pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro a fost majorat de la 1.000 la 1.100, în baza unui amendament adoptat la proiectul de rectificare a bugetului Capitalei.

Iniţiativa a aparţinut Ancuţăi Comănici, consilier general PSD, care a invocat, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti de marţi, faptul că au fost ocupate deja cele 1.000 de locuri destinate programului.

Astfel, bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a fost majorat cu 1,5 milioane de lei, sumă diminuată de la veniturile PROEDUS.

De asemenea, a fost adoptat un amendament propus de primarul interimar, Stelian Bujduveanu, în baza căruia bugetul Administraţiei Străzilor este majorat cu 10 milioane de lei, cel al Muzeului Literaturii Române, cu un milion de lei, iar cel al Administraţiei Cimitirelor, cu două milioane de lei.

Consilierul general REPER Cătălin Teniţă a susţinut diminuarea sumei de 15 milioane de lei destinată târgului de Crăciun, însă amendamentul său nu a întrunit suficiente voturi. El a propus ca suma alocată CREART pentru evenimentul de Crăciun să fie de 8 milioane de lei, reducând astfel cu 20% cheltuielile.

„Anul trecut au fost mai puţin de 10 milioane. Anul acesta, putem să luăm în calcul toate inflaţiile posibile, dar este absolut anormal - în momentul în care vorbim de scăderi, de limitări de costuri - să creştem cu 50%”, a spus Teniţă, citat de Agerpres

Consilierul general AUR Ovidiu Zară a anunţat că grupul politic pe care îl reprezintă nu susţine proiectul de rectificare bugetară, în semn de protest faţă de faptul că partidul său nu a fost chemat la consultări.

De asemenea, el a catalogat drept "un semnal de alarmă" faptul că Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti nu a reuşit să acceseze 47 de milioane de lei din fonduri PNRR pentru construirea centrului de psihiatrie pediatrică de la Spitalul "Prof. Dr. Alexandru Obregia".

"Observ în acest buget că tăiem de la locuinţe. Tăiem de la STB, pe subvenţii, STB-ul riscând să intre în faliment. Tăiem de la sănătate. Tăiem de la termoficare şi va veni o iarnă grea. În schimb, acordăm sume în plus unor instituţii energofage. Observ că vreo 47 de milioane de lei din fonduri nerambursabile europene nu au fost luaţi de ASSMB. Nimeni nu spune absolut nimic. De ce am ratat banii aceştia europeni? (...) Este anormal să luăm de la locuinţe. Este acel bloc din Prelungirea Ghencea. Sunt 116 familii care au primit repartiţii, dar acel bloc nu este finalizat", a menţionat Zară.

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul un cetăţean care a atras atenţia asupra faptului că, potrivit Curţii de Conturi, PMB are o datorie de peste 400 de milioane la stimulentul pentru persoane cu dizabilităţi. El a susţinut că neaplicarea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune.

"Curtea de Conturi a stabilit în sarcina DGASMB şi a primarului general obligaţia ca respectivele sume să fie înscrise ca plăţi restante, nu ca angajamente legale neplătite la timp", a afirmat Cătălin Mosgoreanu.

Rectificarea bugetară prevede diminuarea veniturilor Municipiului Bucureşti cu 25 de milioane de lei, ajungând la 7.758.977.420 de lei. Veniturile ASSMB se diminuează cu 62 de milioane de lei, ajungând la 739 de milioane de lei, din care 47 de milioane reprezentau fonduri europene nerambursabile destinate construirii centrului de psihiatrie de la Spitalul "Obregia" (care nu va mai fi realizat cu fonduri PNRR). De asemenea, există o diminuare de patru milioane de lei a subvenţiilor la transportul în comun. Veniturile CREART vor creşte cu 15 milioane de lei şi ale ALPAB, cu 28 de milioane de lei, dintre care 15 milioane de lei pentru reparaţii curente şi 5 milioane de lei pentru echipamente de joacă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oară în cariera sa și a făcut anunțul
Digi Sport
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oară în cariera sa și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au...
rabla
Românii s-ar mai putea înscrie în programul „Rabla” pentru mașini pe...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
copil la calorifer
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă...
Ultimele știri
În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC. Oficial BNR: „Trebuie să fim realiști”
Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza: combinație de idei vechi și noi, dar aceleași obstacole
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie care porneste caloriferul
Bujduveanu anunță când se închid șantierele pentru rețeaua de termoficare în București. Ce spune despre cât va costa căldura la iarnă
apa calda la robinet
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la reţeaua de termoficare
bataie in bucuresti
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri
bataie in bucuresti
Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul
Dr. Lucia Luchian
Ce soluții există pentru prezervarea fertilității
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Divorțul dintre Keith Urban și Nicole Kidman "nu a fost chiar un secret" pentru prieteni. Cercul solistului...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Face 100 de ani în două luni, dar tot merge la sala de sport și "trage de fiare". Dick Van Dyke, un...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu