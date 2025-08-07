Live TV

O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au dat amenzi de 8.000 de lei

Data actualizării: Data publicării:
politist
Foto: Poliția Locală sector 6/ Facebook

O femeie din sectorul 6 al Capitalei a primit o amendă de 3.000 de lei după ce a aruncat din greșeală un document la gunoi. Un bărbat căruia femeia i-a cerut ajutorul a fost și el amendat cu 6.000 de lei. Poliția Locală a dat aceste amenzi pentru că femeia și-a aruncat mobila veche la gunoi, în spatele blocului.

„Și când te gândești că totul a pornit de la un document aruncat din greșeală. Avea pe el numele și adresa. Pentru că da, în spatele fiecărei canapele, fiecărui sac de gunoi aruncat, se află un nume. Și nu ne lăsăm până ce nu-l aflăm”, a scris Poliția Locală a sectorului 6 pe Facebook.

Polițiștii locali au descoperit materiale textile, 6 uși, 2 fotolii și părți dintr-o canapea, în spatele blocului și la o ghenă de gunoi.

„Așa s-a gândit o doamnă că e civilizat să își facă curățenie în apartament. De fapt, cu ajutorul ginerelui a crezut că poate rezolva problema pentru câteva sute de lei și a tocmit un bărbat să facă asta. Cam atât ar fi costat încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare. În schimb s-a ales cu o amendă de 3.000 de lei”, spun polițiștii.

Bărbatul care s-a oferit să o scape de resturile de mobilier a fost și el sancționat cu amenda maximă, 5.000 de lei, pentru că nu era la prima abatere.

În afară de mărturia femeii, a văzut și imaginile video înregistrate de o camera video montată în zonă și „În total, sancțiuni în valoare de 8.000 de lei pentru acest singur caz. Merită? Noi am zice că nu! Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi”, spun polițiștii.

