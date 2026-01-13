Live TV

explozie Zalau
Foto: ISU Sălaj

O explozie provocată de o butelie a declanșat un incendiu într-un apartament din municipiul Zalău, unde un bărbat a fost grav rănit, iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. Din cauza amploarei incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au evacuat 18 locatari, mai transmite IGSU.

Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și constituirea echipelor de căutare-salvare, pentru verificarea posibilei prezențe a unor persoane surprinse în interior.

În urma incidentului, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

explozie Zalau
Foto: ISU Sălaj

Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiul a fost lichidat, iar în prezent pompierii acționează pentru ventilarea spațiilor și continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURS și 2 ambulanțe SAJ.

Intervenția este în dinamică, mai spune IGSU.

Editor : Ana Petrescu

