O casă din județul Alba l-ar face invidios și pe Moș Crăciun. Proprietarii au decorat-o cu mii de beculețe, ghirlande și ornamente. În fiecare an, de Sărbători, casa se transformă în loc de pelerinaj pentru curioși.

Comuna Sântimbru, județul Alba, se mândrește cu cea mai frumoasă casă de Crăciun. Curtea și casa sunt pline de beculeţe și ornamente de sărbători, iar în mijlocul lor se află sania lui Moș Crăciun trasă de reni strălucitori.

Decorul desprins parcă din povești atrage ca un maganet curioșii.

- Ca în fiecare an, o incântare pentru ochi și pentru suflet. Anul acesta văd că au venit cu elemente noi de decor. Ne bucurăm și noi, adulții, și copiii și toată lumea care trece prin această zonă.

- Îmi place extrem de mult că și anul acesta au reușit să împodobească într-un mod atât de frumos. Sunt sigură că spiritul Crăciunului se poate observa și anul ăsta în această locuință.

- De câte ori avem ocazia trecem pe aici și apreciem. Casa mi se pare extraordinară. Păcat că nu este și zăpadă.

Proprietarii au început să decoreze astfel casa în urmă cu 5 ani.

Marius Pop, proprietar: Eu am locuit timp de un an de zile in Statele Unite și văzând entuziasmul și bucuria cu care americanii își decorează casele în prag de sărbătoare a Crăciunului, am zis că de ce să nu facem și noi măcar 50% din decorațiunile pe care ei le utilizează.

De atunci, în fiecare an cumpără noi instalații și ornamente.

Marius Pop, proprietar: Făcând o statistică foarte fugitivă, aș spune că undeva la 3-4.000 lei ar fi costurile în ceea ce privește diferența față de achizițiile de anul trecut. Din fericire, în acest an nu ne mai punem problema costurilor la energie din cauza luminițelor de Crăciun, pentru ca avem panouri fotovoltaice montate de curând.

Împodobirea începe la 1 Decembrie și din cauza numărului mare luminiţe şi ornamente durează aproximativ trei saptămâni.

Cine nu a ajuns încă să viziteze casa, o poate face până în luna februarie, când decorațiunile vor fi date jos și depozitate până la următorul Crăciun.

