Povestea lui Robinson Crusoe, marinarul care supraviețuiește pe o insulă pustie în urma unui naufragiu, ajunge în Sectorul 3 din București. Așa fac haz de necaz locuitorii din zonă, după ce s-au trezit, peste noapte, cu o „insulă” din pavele chiar în mijlocul străzii.

„Insula” din pavele a apărut chiar pe strada Regenerării din Sectorul 3 al Capitalei. Ciudata construcție se află chiar în mijlocul străzii.

Jurnaliștii Digi24 au stat de vorbă și cu mai mulți locuitori din zonă care spun că nu au nicio explicație pentru această construcție.

Și pe rețelele sociale au apărut numeroase postări și glume cu fotografii cu această „insulă” urbană. Printre glumele postate de internauți este și cea că, pe „Insula Regenerării” s-au refăcut de la sine pavelele. Alții spun, tot în glumă, că se anunță inundații și acest loc ar fi perfect pentru naufragiați. Alții spun că acest tablou ar trebui să fie completat cu mai multe măsuțe și umbrele, astfel încât să fie un peisaj de insulă complet.

Reprezentanții Primăriei de la Sectorul 3 au transmis că este vorba de o lucrare neterminată, iar în perioada următoare acest trotuar ar urma să fie completat.

