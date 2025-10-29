Live TV

O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară"

centru vechi
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

O clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucţie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. „Este o intervenție necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranța oamenilor și pentru protejarea patrimoniului orașului,” a transmis primarul.

Clădirea de pe strada Lipscani nr. 70, aflată în risc seismic ridicat, intră în reconstrucţie. Este o intervenţie necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranţa oamenilor şi pentru protejarea patrimoniului oraşului, a anunţat, miercuri, primarul interimar Stelian Bujduveanu pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, imobilul va fi refăcut păstrând arhitectura originală, dar cu o structură nouă, conformă standardelor actuale de rezistenţă.

„Astfel, clădirea va rămâne parte din identitatea Centrului Vechi, dar va fi sigură şi stabilă”, notează edilul Capitalei.

Proiectul face parte din programul Primăriei Capitalei pentru reducerea riscului seismic în clădirile vulnerabile, iar valoarea investiţiei este de 7,2 milioane lei (fără TVA), termenul de execuţie fiind de 24 de luni.

În prezent, Primăria Capitalei, prin AMCCRS, are în desfăşurare 13 şantiere de consolidare, toate vizând acelaşi obiectiv: siguranţa oamenilor şi a oraşului.

 

