Clădirea de pe strada Lipscani nr. 70, aflată în risc seismic ridicat, intră în reconstrucţie. Este o intervenţie necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranţa oamenilor şi pentru protejarea patrimoniului oraşului, a anunţat, miercuri, primarul interimar Stelian Bujduveanu pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, imobilul va fi refăcut păstrând arhitectura originală, dar cu o structură nouă, conformă standardelor actuale de rezistenţă.

„Astfel, clădirea va rămâne parte din identitatea Centrului Vechi, dar va fi sigură şi stabilă”, notează edilul Capitalei.

Proiectul face parte din programul Primăriei Capitalei pentru reducerea riscului seismic în clădirile vulnerabile, iar valoarea investiţiei este de 7,2 milioane lei (fără TVA), termenul de execuţie fiind de 24 de luni.

În prezent, Primăria Capitalei, prin AMCCRS, are în desfăşurare 13 şantiere de consolidare, toate vizând acelaşi obiectiv: siguranţa oamenilor şi a oraşului.

