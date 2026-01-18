O dronă rusească a fost găsită de autorități în județul Vrancea, în comuna Tănăsoaia. Aparatul de zbor a căzut în curtea unei case părăsite și nu a provocat pagube materiale. Potrivit informațiilor Digi24, drona nu are legătură cu atacurile rusești asupra porturilor de la Dunăre, din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Armata, Serviciul Român de Informații și Poliția se află în localitate pentru a aduna probe. Aparatul de zbor a fost descoperit de localnici în curtea unei case nelocuite, motiv pentru care nu au existat persoane rănite.

Autoritățile nu au identificat niciun crater în zona incidentului, iar drona nu era încărcată cu explozibil. De asemenea, la fața locului au fost găsite mai multe fragmente din aparatul de zbor.

Potrivit informațiilor Digi24, nu este clar când a avut loc incidentul, cel mai probabil drona a căzut pe teritoriul României în zilele trecute. Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 17 ianuarie, când localnicii au apelat numărul de urgență 112.

Atac rusesc în porturile de la Dunăre

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

MApN a menţionat că populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01:21. Starea de alertă a încetat la ora 01:40.

Ministerul a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Editor : A.R.