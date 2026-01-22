O fabrică de componente auto din România începe concedieri colective din martie. Câți angajați vor rămâne fără loc de muncă

Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunţate în luna decembrie şi a transmis Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că sunt vizaţi 465 de angajaţi, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie. Procedura urmează să se încheie în august.

Directorul executiv al AJOFM, Augustin Alexandru Molnar, a declarat joi că aceasta este cea mai recentă notificare de concedieri colective înregistrată de instituţie, iar compania a anunţat că va renunţa treptat la o parte dintre angajaţi, potrivit Agerpres.

În total, ar urma să fie disponibilizaţi 465 de angajaţi dintre cei aproximativ 1.600, în perioada martie - august.

„Înainte ca angajaţii să fie disponibilizaţi, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceştia. De asemenea, vom oferi celor afectaţi servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliaţi privind oportunităţile de pe piaţa muncii şi beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a explicat Molnar.

Reprezentanţii AJOFM precizează că numărul de persoane comunicat de angajatori în notificările de concedieri colective nu corespunde întotdeauna cu numărul celor disponibilizaţi, deoarece, până la finalizarea procedurii, fie angajatorul îşi poate reorganiza activitatea, fie cei ale căror contracte de muncă încetează îşi găsesc de lucru chiar în perioada preavizului. De asemenea, sunt situaţii în care cei vizaţi de concediere îndeplinesc condiţiile de pensionare.

Angajaţi din fabrică au confirmat că vor fi plătite salarii compensatorii celor disponibilizaţi, în funcţie de vechimea acestora.

La finalul lunii decembrie, înainte de a transmite notificarea către AJOFM, compania a informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad că va opera concedieri colective în prima parte a anului 2026.

Tot la finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv Ineu şi-a închis fabrica, pentru a-şi muta producţia în afara Uniunii Europene. Autorităţile au fost notificate de concedierea a circa 900 de salariaţi.

De asemenea, la finalul lunii iunie 2025, fabrica de vagoane marfă din Arad, Astra Rail Industries, care a fost deţinută de compania Greenbrier, a fost închisă şi au fost disponibilizaţi 699 de salariaţi.

Astfel, numărul şomerilor din judeţul Arad a crescut cu 11% pe parcursul anului 2025, iar rata şomajului a ajuns la 2,01% (3.847 şomeri) la finalul lunii decembrie, arată datele AJOFM.

