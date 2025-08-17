Live TV

O femeie a fost înjunghiată de fostul partener chiar în incinta unui centru maternal din Călărași

Data publicării:
Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
Violență domestică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

O femeie a fost înjunghiată duminică de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, a anunţat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călăraşi.

Victima a fost transportată la spital iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi, informează news.ro.

„La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată. Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului”, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi.

Femeia a fost conştientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor”, mai anunţă autorităţile. Ulterior, în urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii l-au identificat pe bărbat la domiciliul său, acesta fiind condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi. „În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, precizează comunicatul oficial.

