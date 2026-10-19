O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar pe Șoseaua Colentina din Capitală

O femeie în vârstă de 43 de ani a murit, după ce a fost lovită de un autocar pe Șoseaua Colentina din București. Accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, la intersecția cu Șoseaua Ștefan cel Mare. La volanul autocarului se afla un bărbat de 50 de ani, cetățean străin.

Potrivit Brigăzii Rutiere, șoferul circula pe Șoseaua Colentina dinspre strada Ziduri Moși către Calea Moșilor. La intersecția cu Șoseaua Ștefan cel Mare, acesta a surprins și accidentat o femeie care traversa drumul public.

În urma impactului, femeia a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul Alcooltest, iar rezultatul a fost zero.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier este restricționat pe Șoseaua Colentina, pe sensul de mers dinspre strada Ziduri Moși către Calea Moșilor.

Editor : Ana Petrescu