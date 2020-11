O femeie din Bistrița a născut în ambulanță, asistată de trei salvatori ISU: "Voinicul Andrei a venit sănătos pe lume"

O femeie din Bistrița, care fusese preluată de SMURD, a născut în drum spre spital, în prezența a trei salvatori din cadrul ISU. Tânăra mămică l-a adus pe lume în siguranță pe bebelușul care va primi numele Andrei și alături de care s-au pozat cu bucurie paramedicii bistrițeni.

După doar 10 minute de la preluarea pacientei, echipa de la ISU Bistrița s-a văzut nevoită să tragă pe dreapta și să-i acorde femeii primul ajutor. Aceasta l-a născut în ambulanţă pe „voinicul Andrei, un băieţel foarte gălăgios şi energic", așa cum l-a descris cu emoție șeful echipajului medical.

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanții ISU Bistrița au povestit experiența prin care au trecut cei trei paramedici, alături de tânăra mămica.

"Am văzut multe în cei unsprezece ani de când sunt paramedic, la cele patru resuscitări reușite a tremurat carnea pe mine de emoție și bucurie, dar nimic nu se compară cu misiunea de astăzi. Suntem în al nouălea cer că am reușit să îl ajutăm pe voinicul Andrei să vină sănătos pe lume!” ne-a spus Sami, decanul de vârstă al echipajului de paramedici de la Punctul de Lucru Lechința", se arată în mesajul transmis public pe rețeaua socială.

Salvatorii care au ajutat la venirea pe lume a băiețelului au mărturisit că a fost o misiune pe care nu o vor putea uita niciodată.

"Alături de sergenții major Ionuț Emanuel Floroaie și Vasile Dănuț Damian, plutonier adjutant Karoly Samuel Baczonyi, cei trei salvatori au dus la bun sfârșit misiunea pe care nu o vor putea uita niciodată! Au preluat din localitatea Șopteriu, județul Bistrița - Năsăud o femeie gravidă, cu iminență de naștere, iar după nici 10 minute au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să facă ceea ce știau până atunci doar în teorie", mai scrie în mesajul celor de la ISU.

"Mămica era din ce in ce mai confuză, dar au reușit cumva să o liniștească și au reușit in totalitate in momentul în care i l-au pus în brațe pe voinicul familiei. Un copil minunat, foarte gălăgios și energic (semn de sănătate).

Cei doi tineri salvatori, colegi de promoție în anul 2018 ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești, ne-au spus că este cea mai intensă misiune la care au participat și că își găsesc cu greu cuvintele să descrie ce simt. Împlinire și fericire, asta am reușit să scoatem la cald de la ei!

Sănătate micuțului Andrei, mamei curajoase și, bineînțeles, tatălui și celor doi frați mai mari, care îi așteaptă cât mai repede acasă", au conchis reprezentanții ISU Bistrița.

Editor : Alexandra Andronie