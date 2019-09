O femeie din Iași a fost amendată pentru că „a depășit vârsta” de stat într-un leagăn

În Iași, persoanele peste 15 ani nu au voie în leagăn. A aflat-o pe pielea ei o femeie care a stat câteva minute și a fost depistată de doi agenți de la Poliția Comunitară.

Tânăra din Iași a povestit, pe pagina sa de Facebook, că a fost amendată cu 150 de lei de către Poliția Comunitară, după ce a fost prinsă, sâmbătă seară, că „utiliza” un balansoar.

Nicoleta Tudorachi recunoaște că a stat câteva minute pe acel leagăn și că nu avea ce căuta în el, dar o nemulțumește faptul că, în timp ce era amendată, cei doi polițiști au ignorat faptul că niște adolescenți distrugeau parcul, relatează Ziarul de Iași.

„Aveți grijă ce faceți prin parcuri că Poliția Locală veghează. Aseară (sâmbătă, n.red.) am primit amendă pentru că am folosit leagănul 5 minute, exact când mă dădeam jos să plec. Măcar de stăteam mai mult. În timp ce scriau amenzile, că mai eram cu cineva, niște copiii nesupravegheați, ceea ce încalcă mult mai mult regulamentul, săreau pe căluții din parc cu picioarele și le-am atras atenția că așa ceva nu se poate! Nu sunt o golancă, ies din casă rar pentru că învăț și folosesc un leagăn iar lângă noi se întâmplă asta și nu vedeți? Colegul celui care mi-a scris amenda, fiind mai recalcitrant de la început, mi-a strigat că nu îi spun eu cum să își facă meseria, ei sunt doar 2 și acum au treabă cu noi, nu pot fi în același timp și aici și acolo. Mi s-a părut strigător la cer că poți să fii așa incorect. Acei copii care erau la 11 noaptea singuri în parc au fost goniți în final pentru că distrugeau leagănele extrem de evident și atât. Iar eu ca un cetățean salariat am luat amendă pentru că am depășit limita de vârstă. Deci... fiți cu băgare de seama!”, a povestit Nicoleta Tudorachi, potrivit sursei citate.

Polițiștii au invocat hotărârea consiliului local 338 din 2006, care stabilește regulamentul de organizare şi functionare a spațiilor de joacă pentru copii din municipiul Iași.

Într-adevăr, există o limită de vârstă pentru utilizarea locului de joacă, la litera b de la articolul 1: „să respecte limita de vârstă inscripționată pe echipament sau panoul de informare”. Potrivit anexei, limita de vârstă este de „4÷14 ani”, iar amenda poate varia între 150 și 300 de lei.

Redactor web: George Costiță