O femeie din Satu Mare spune că mascații au intrat peste ea și fiica de 12 ani. Poliția: percheziția a fost făcută legal

O femeie din municipiul Satu Mare susține că mascații au intrat din greșeală în locuința în care stă cu chirie împreună cu fiica sa de 12 ani, în timpul unor percheziții desfășurate într-un dosar de trafic de droguri. Poliția respinge însă acuzațiile și spune că intervenția a avut loc în baza unui mandat emis pentru acea adresă.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, la data de 10 martie polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului, într-o anchetă care vizează infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, scrie News.ro.

Mandatele au fost emise de un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare, iar descinderile au avut loc în trei locuințe care figurează în bazele de date ale Poliția Română ca aparținând unor persoane vizate în dosar sau unor membri ai familiilor acestora.

Polițiștii afirmă că, potrivit informațiilor din anchetă, una dintre locații ar fi fost folosită ca punct de distribuție a drogurilor. În acest context, autoritățile spun că informațiile potrivit cărora ar fi pătruns la o adresă greșită sunt eronate, întrucât pentru locuința respectivă fusese emis mandat de percheziție.

Conform poliției, la adresa unde a avut loc intervenția se afla o femeie care locuiește acolo în baza unui contract de închiriere, însă fără să fie înregistrată cu forme legale la acea adresă.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare mai precizează că pătrunderea în imobil s-a făcut conform procedurilor, fără folosirea forței și fără a produce pagube. De asemenea, femeia ar fi fost informată despre dreptul de a fi asistată de un avocat la efectuarea percheziției, însă nu ar fi solicitat acest lucru, aspect consemnat în procesul-verbal.

Poliția subliniază că, în cadrul acestor activități, a fost respectat principiul prezumției de nevinovăție, iar persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

